VOTO AVEZZANO: LISTA “AVEZZANO FUTURA” DI PONZIANI E GIANCARLO CIPOLLONE IN CORSA CON DI PANGRAZIO

20 Novembre 2025 14:12

L'Aquila - Politica

AVEZZANO  – Per le elezioni di  primavera prossima, con il sindaco civico Gianni Di Pangrazio si schiera Giancarlo Cipollone top player di preferenze nelle passate elezioni Avezzano, e a scendere in campo anche   “Avezzano Futura”, del coordinatore Camillo Ponziani,





Cipollone, campione di preferenze nelle passate consultazioni in cui ha totalizzato 300 voti.

“Torno in campo – evidenzia Cipollone – con la consueta voglia di rappresentare esigenze e aspettative delle tante persone che mi hanno dato fiducia nel tempo ma anche con l’obiettivo di dare giusta continuità ad un lavoro che sta dando frutti importanti per la città, dai lavori pubblici alle iniziative per la buona qualità della vita”.

