VOTO AVEZZANO: CDX, “AMMINISTRAZIONE DORMIENTE NEI 5 ANNI, LAVORI A MANDATO SCADUTO”

AVEZZANO – “Siamo sempre più convinti di aver intrapreso il percorso giusto, il cui obiettivo è dare alla città una guida forte e autorevole e restituire ai partiti politici il compito di tirare Avezzano fuori dalle sabbie mobili in cui la città è stata trascinata da un civismo autoreferenziale quanto improduttivo”.

Così, in una nota, il coordinatore di Fratelli d’Italia, Pierfrancesco Mazzei, di Forza Italia, Goffredo Taddei e di Noi Moderati, Alfredo Mascigrande, che ieri sera si sono incontrati per ribadire la piena comunità d’intenti raggiunta già nei giorni scorsi.

All’incontro è stato evidenziato “il rumore propagandistico di una amministrazione che è stata prevalentemente dormiente e che ora si affida all’improvvisazione, annunciando interventi che nei 5 anni avuti a disposizione non ha neanche iniziato e che solo a mandato scaduto, visto che i cinque anni sono terminati il 20 settembre scorso, torna a promettere di voler realizzare nei prossimi decenni”.

“Assistiamo peraltro – aggiungono – alle gettate del solito ‘asfalto elettorale’ nel disperato tentativo di recuperare consenso, ma si tratta di operazioni portate avanti senza criterio e seria individuazione di priorità, a mero fine elettorale. Per non parlare delle inaugurazioni farlocche di impianti ancora non agibili come lo Stadio dei Pini, dove c’è solo l’omologazione della pista ma non l’agibilità della struttura. Una inaugurazione tanto irresponsabile da aver consentito l’accesso sugli spalti a scolaresche e insegnanti nonostante sapessero della non accessibilità agli spalti”.

“Siamo certi – concludono gli esponenti del centrodestra – che i cittadini sono stufi di questo teatrino che peraltro mette in scena solo repliche di un brutto film già visto”.