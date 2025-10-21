AVEZZANO – Il centrodestra ad Avezzano correrà senza la Lega e l’Udc che alle elezioni della prossima primavera appoggeranno il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, civico bipartisan.
L’impossibilità di un ricompattamento è stata sancita anche dal tavolo regionale andato in scena ieri a Teramo alla presenza dei segretari regionali di Fdi, il senatore Etel Sigismondi, di Forza Italia, il deputato Nazario Pagano, di Noi Moderati, Paolo Tancredi, del capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.
Della frattura si è oramai preso atto, ma non c’è certezza sull’unità di intenti, soprattutto in seno a Forza Italia.
Il tavolo, pur avendo già preso posizione nei giorni scorsi sulle elezioni di Avezzano, è tornato a parlarne ribadendo però che saranno i livelli provinciali e comunali dei partiti a indicare il candidato individuato da Fdi e Fi, in particolare Verrecchia e De Angelis nella persona del 65enne ex questore Alessio Cesareo, aquilano di origine ora residente a Celano, ex commissario di Polizia ad Avezzano, ed ancor prima dirigente comunale, uomo delle istituzioni salito alla ribalta delle cronache per l’essere rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un pacco bomba che gli è stato recapitato nel luglio del 2001 proprio all’interno del commissariato di Avezzano.
Almeno stando a fonti di centrodestra, la candidatura di Cesareo tiene nonostante i mal di pancia espressi in un’intervista a questa testata dall’uomo forte in provincia, l’assessore regionale al Sociale e Cultura, Roberto Santangelo che alle regionali del marzo 2024 ha portato a casa circa 10mila preferenze, il quale ha bocciato Cesareo sottolineando che ad Avezzano serve un politico e non un civico.
E questo nonostante nel corso della riunione Tancredi abbia denunciato la mancanza di dialogo nel metodo e nella scelta, un segnale che potrebbe sfociare nell’appoggio alla protesta di Santangelo anche da parte del vice presidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, segretario provinciale di Noi moderati, alleanza benedetta dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, uomo forte di Fi che insieme a Santangelo si contrappone a Pagano.
A tale proposito, secondo quanto si è appreso, anche Pagano avrebbe confermato la linea secondo la quale la decisione spetta al livello locale a riprova della spaccatura tra gli azzurri.
Il tavolo del centrodestra quindi non ha certificato la candidatura a sindaco alle elezioni di Avezzano dell’ex questore Alessio Cesareo ribadendo però la posizione espressa nei giorni scorsi. Ora bisognerà verificare se si arriverà all’ufficialità negli incontri dei prossimi giorni.
Sulle elezioni di Chieti, il centrodestra ha sottolineato infine che sarà il livello nazionale a decidere: i segretari però hanno ribadito la necessità di unità. Nomi non ne sarebbero stati fatti. Si starebbero solo valutando profili e programma di coalizione.
- VOTO AVEZZANO: CDX IN CORSA SENZA LEGA E UDC,
SU CESAREO AZZURRI RESTANO SPACCATIAVEZZANO - Il centrodestra ad Avezzano correrà senza la Lega e l'Udc che alle elezioni della prossima primavera appoggeranno il sindaco uscente
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- AREA EX INAM L’AQUILA: APPELLO DEL PD, “BASTA SPRECHI ED ERRORI, SERVE UN PARCHEGGIO MULTIPIANO” 21 Ottobre 2025 L'AQUILA - "Avevamo lanciato un appello al buon senso, alla programmazione, all’interesse della città, non…
- L’AQUILA: INCIVILI COLPISCONO ANCORA, DISCARICA ABUSIVA LUNGO VIA CAPITIGNANO 21 Ottobre 2025 L'AQUILA - "Una discarica a cielo aperto, ad opera dei soliti incivili, in una strada…
- POTENZIAMENTO DELLA RETE SENTIERISTICA: ACCORDO TRA COMUNE DELL’AQUILA E CAI 21 Ottobre 2025 L'AQUILA - La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra il Comune…
- L’AQUILA: FUNIVIA ROIO – CENTRO STORICO, OK DA GIUNTA A PIANO DI FATTIBILITA’ DA 200MILA EURO 21 Ottobre 2025 L'AQUILA - Un nuovo passo avanti per la realizzazione della funivia urbana dell'Aquila. La Giunta…
- PROGETTO CASE L’AQUILA: CANONI NON PAGATI, COMUNE BATTE CASSA A EREDI ASSEGNATARI DEFUNTI 21 Ottobre 2025 L'AQUILA - Comune dell'Aquila di nuovo implacabile con gli eredi degli ex assegnatari degli alloggi…
- DIESEL PIU’ CARO DELLA BENZINA DAL 2026: GOVERNO CAMBIA ROTTA SULLE ACCISE 21 Ottobre 2025 ROMA – Con la bozza della manovra 2026, il governo prepara un cambio di passo…
- SISMA 2009: LIRIS, “IN MANOVRA PER RICOSTRUZIONE PUBBLICA 100 MILIONI IN PIU’ PER 2026 E 2027” 20 Ottobre 2025 L'AQUILA - "Per la ricostruzione pubblica nel cratere 2009 è previsto il rifinanziamento del fondo…
- SISMA 2009: LIRIS, USRA E USRC SI SBRIGHINO, “C’E’ SOLUZIONE PER PROROGA” 20 Ottobre 2025 L'AQUILA - Nessuna "falla" nel percorso politico, anzi, "c'è stata una convergenza totale per ottenere…
- BANDO RESIDENZE: 918 NUOVI NATI E 1.543 ABITANTI, LEGGE SALVA PAESI, MA INCOGNITA COPERTURE 20 Ottobre 2025 L'AQUILA - Grazie agli incentivi economici della Regione Abruzzo dal 2022 al 2024, in piccoli…
- SOCIALE: CALDERONE, “ABRUZZO VIRTUOSO”, SANTANGELO, “MAI COSÌ TANTE RISORSE, PIANO CONDIVISO” 20 Ottobre 2025 L'AQUILA - "I dati dell'Abruzzo sulla sensibile riduzione della disoccupazione e sull'inclusione lavorativa di giovani…