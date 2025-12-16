VOTO AVEZZANO: CESAREO INAUGURA COMITATO ELETTORALE, “CIVISMO HA ISOLATO E DANNEGGIATO LA CITTA'”

AVEZZANO – Si è svolta ieri sera l’inaugurazione della sede del comitato elettorale dell’ex questore Alessio Cesareo, candidato del centrodestra, in via Mazzini, 19-21 ad Avezzano.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di cittadini, amministratori e rappresentanti del centrodestra provenienti dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione. A sostenerlo Fdi, Forza Italia e Noi Moderati, mentre Lega e Udc sosterranno il suo antagonista il sindaco civico Gianni Di Pangrazio.

Nel corso del suo intervento, Alessio Cesareo ha consegnato simbolicamente ai presenti una chiave, spiegandone si legge nella nota, “il valore come chiave di volta per garantire un futuro sicuro alla città di Avezzano. Un gesto che ha rappresentato l’impegno a mettere in sicurezza il territorio e a far sentire gli avezzanesi più protetti, sia nelle proprie abitazioni sia nelle attività commerciali”.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei locali, Cesareo ha sottolineato “la forte volontà di cambiamento e la determinazione a togliere Avezzano dall’isolamento in cui è stata relegata da un civismo che non ha saputo offrire reali opportunità di sviluppo alla città”.

Hanno portato il loro saluto i rappresentanti delle cinque liste che, ad oggi, compongono la coalizione a sostegno del candidato. Nel corso dei vari interventi degli esponenti della coalizione, è stato confermato l’arrivo di ulteriori liste pronte a rafforzare il progetto politico.