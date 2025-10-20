AVEZZANO – Ha provocato uno scossone, in vista delle amministrative di Avezzano, la spaccatura in seno a Forza Italia sulla candidatura dell’ex questore Alessio Cesareo.

Dopo la bocciatura dell’assessore regionale al Sociale e Cultura Roberto Santangelo, 44enne aquilano, presidente del Consiglio comunale del capoluogo regionale, a seguito delle dichiarazioni rilasciate ad AbruzzoWeb (Qui il link) arriva la risposta del segretario provinciale degli azzurri, Gabriele De Angelis.

In un’intervista rilasciata al Centro, De Angelis spiega: “In merito alle recenti dichiarazioni dell’assessore Santangelo, già oggetto di confronto all’interno della direzione regionale del nostro partito – pur riconoscendo la validità delle considerazioni espresse, in particolare sul piano dell’equilibrio e della coesione che devono caratterizzare ogni coalizione di governo – è doveroso precisare che la situazione di Avezzano presenta elementi di particolare complessità”.

De Angelis ha poi parlato di un centrodestra “da anni frammentato sul territorio”, sottolineando come “solo recentemente si era avviato un concreto percorso di ricomposizione attorno a una figura terza, autorevole e condivisa, che non ha incontrato resistenze da parte della stragrande maggioranza delle forze politiche locali”.

“L’auspicio espresso dall’assessore Santangelo, volto a individuare una candidatura politica unitaria, è assolutamente legittimo e, anzi, ha rappresentato fin dall’inizio anche l’intento di Forza Italia. Tuttavia – ha aggiunto -, per motivi noti e ampiamente dibattuti, tale strada non è risultata percorribile fino a questo momento”.

“Per queste ragioni – ha continuato l’ex sindaco – abbiamo accolto con convinzione la disponibilità di una candidatura seria, credibile e di alto profilo istituzionale – quella dell’ex questore della Repubblica Italiana – una figura che riteniamo in grado di affrontare con competenza e autorevolezza la sfida amministrativa che attende la città di Avezzano». Da Angelis ha annunciato un vertice di tutte le forze del centrodestra per fare quadrato intorno a Cesareo e proseguire dritti verso le urne. «Appena rientrerò dall’estero, dove mi trovo attualmente per impegni aziendali», ha concluso, «oltre a tutti i segretari provinciali, proporrò un incontro con l’assessore Santangelo e con gli altri amministratori regionali del centrodestra della provincia dell’Aquila, come Mario Quaglieri, Antonietta La Porta, Marianna Scoccia e Massimo Verrecchia, estendendo l’invito anche ai rappresentanti della Lega, nella persona del vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e di Carla Mannetti. L’obiettivo è ascoltare le rispettive posizioni e individuare insieme un percorso unitario che tenga conto della complessità del contesto locale. La coalizione deve essere il più possibile inclusiva, aperta alla partecipazione di tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nei valori del centrodestra. Questa sfida non può e non deve essere la vittoria di alcuni», prosegue De Angelis, «ma la vittoria di tutti: dei partiti, dei dirigenti, degli iscritti e degli elettori del centrodestra aquilano. Subito dopo le amministrative di Avezzano, saremo proiettati verso le elezioni politiche. La nostra città ha bisogno di ricostruire un circuito istituzionale e politico che la rappresenti degnamente, riportandola al centro dell’attenzione nei contesti decisionali regionali e nazionali, per creare sviluppo reale e duraturo e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. A questo punto, è vietato sbagliare».