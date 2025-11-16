VOTO AVEZZANO: DE ANGELIS, “OCCHIUTO STAVA CON DI PANGRAZIO BEN PRIMA DELLA SCELTA DI CESAREO”

AVEZZANO – “E’ ormai evidente a tutti che il signor Occhiuto, da tempo coinvolto professionalmente con il Comune di Avezzano, abbia espresso, tramite ripetute interazioni social, un chiaro appoggio a Giovanni Di Pangrazio, ben prima che il centrodestra convergesse sulla candidatura di Alessio Cesareo. Un fatto che non può passare inosservato e che solleva interrogativi legittimi”.

Replica così il segretario provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis, all’avvocato Carmelo Occhiuto, già capogruppo Pdl in Consiglio comunale, componente del direttivo comunale di Forza Italia, che in vista delle elezioni comunali in programma ad Avezzano la prossima primavera conferma la spaccatura interna agli azzurri sulla scelta del candidato Alessio Cesareo, che proprio ieri pomeriggio si è presentato ufficialmente agli elettori in una conferenza stampa molto partecipata all’Hotel della Piana. (Qui il link)

Nella nota Occhiuto non risparmia feroci critiche ai vertici del partito e in particolare chiama in causa anche De Angelis, relegato ad un ruolo “subalterno” a FdI, “ancillare”, “quasi decorativo”.

De Angelis replica su fb postando lo screen shot di un post del sindaco e un commento di sostegno di Occhiuto.

“Chi riceve incarichi pubblici, a maggior ragione in ambito politico e amministrativo – commenta dunque De Angelis – ha il dovere morale di mantenere un atteggiamento equilibrato e trasparente, evitando comportamenti che possano far sorgere dubbi sulla propria imparzialità o coerenza. Un like può sembrare un gesto semplice, ma nel contesto politico assume un valore simbolico rilevante”.

“I cittadini di Avezzano meritano rispetto e chiarezza. Non si può predicare autonomia istituzionale e poi sostenere, anche indirettamente, candidati avversi a chi – come Alessio Cesareo scelto dal nostro partito in modo assolutamente democratico, rispettando puntualmente le norme statutarie – rappresenta una proposta seria, credibile e radicata nel territorio. È il momento che ciascuno si assuma la responsabilità delle proprie scelte, anche digitali, e che venga garantita una partecipazione limpida, al di sopra di ogni dubbio o interesse personale.

La trasparenza non è un’opzione: è una condizione necessaria per la credibilità di chiunque si esponga nello spazio pubblico”, conclude De Angelis.