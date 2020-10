VOTO AVEZZANO: GIUSEPPE DI PANGRAZIO, “VINCE CIVISMO, PARTITI SCONFITTI”

AVEZZANO – “Avezzano si è confermata una città moderata, e dove i partiti tradizionali hanno segnato il passo essendo stato premiato un progetto civico”.

Così Giuseppe Di Pangrazio, ex presidente del consiglio regionale, sospeso dal Pd per aver sostenuto in campagna elettorale suo fratello, il nuovo sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, già primo cittadino dal 2012 al 2017.

“Non è un trend che riguarda solo Avezzano: ricordo che al referendum i cittadini hanno votato in massa per il sì alla riduzione del numero dei parlamentari non dando alcun credito alle indicazioni dei loro partiti. È un dato su cui riflettere”.

