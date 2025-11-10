VOTO AVEZZANO: “INCONTRO PER L’ALTERNATIVA” CON RIFONDAZIONE COMUNISTA

AVEZZANO – “Incontro per l’Alternativa”.

Venerdì 14 novembre, alle ore 18, presso il Caffè Letterario Vieni Via Con Me ad Avezzano, “ci vediamo per iniziare il percorso per la costruzione della lista di Alternativa alle prossime elezioni comunali”.

Lo fa sapere, in una nota, Rifondazione comunista che aggiunge: “Non mancare e non far mancare il tuo contributo necessario e prezioso in questa fase difficile e delicata per il Comune di Avezzano”.