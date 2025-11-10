VOTO AVEZZANO: “INCONTRO PER L’ALTERNATIVA” CON RIFONDAZIONE COMUNISTA

10 Novembre 2025 17:54

L'Aquila - Politica

AVEZZANO – “Incontro per l’Alternativa”.





Venerdì 14 novembre, alle ore 18, presso il Caffè Letterario Vieni Via Con Me ad Avezzano, “ci vediamo per iniziare il percorso per la  costruzione della lista di Alternativa alle prossime elezioni comunali”.

Lo fa sapere, in una nota, Rifondazione comunista che aggiunge: “Non mancare e non far mancare il tuo contributo  necessario e prezioso in questa fase difficile e delicata per il Comune di Avezzano”.

