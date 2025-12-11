VOTO AVEZZANO: MAZZEI, “NUOVE CONSUENZE PER 40MILA EURO, DI PANGRAZIO SENZA FRENI”

L’AQUILA – “Nuove consulenze dall’ amministrazione scaduta a spese della città, per altre 40mila euro. Il vento freddo della campagna elettorale è tornato a soffiare sulla casa comunale, spazzando via i freni inibitori dell’amministrazione Di Pangrazio e, con essi, rischiando di azzerare anche le casse comunali. Dopo le colate di asfalto elettorale e la trovata, questa sì indubbiamente originale, di affidare a un consulente di fiducia il controllo politico dei cantieri, la vena creativa dell’amministrazione è tornata a stupire”.

Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ad Avezzano, Pierfrancesco Mazzei.

Mazzei si riferisce ad una nuova determina, la n. 1639 del 9 dicembre 2025 che “attiva politiche di marketing territoriale con relativa analisi del contesto urbano e pianificazione strategica del sistema-città”.

“Un’espressione che sembra fare il verso alle supercazzole di un celebre film Amici Miei. Peccato che all’interno dell’amministrazione nessuno fosse in grado di avventurarsi in un’impresa che appare titanica: provare in poche settimane a riverniciare l’immagine grigia di una città male amministrata, che non è mai riuscita a programmare alcunché e si è affidata alla pesca delle occasioni, limitandosi anno dopo anno a rilanciare stancamente i soliti proclami, puntualmente disattesi. Una città abbandonata a se stessa da anni, sempre più isolata da ogni contesto e alle prese con problemi drammatici come la sicurezza.

“Nella determina, peraltro, è specificato che l’amministrazione ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno: non una sola persona tra dirigenti, funzionari, impiegati, collaboratori che abbia le necessarie competenze. Centinaia di migliaia di euro spesi per assoldare un vero e proprio esercito di comunicatori che, a quanto pare, hanno collezionato solo bocciature. Ed ecco servita l’ennesima consulenza ad personam: un incarico da 40mila euro generosamente spalmato in due anni, 35mila euro per il 2025, pressoché finito, e altri 5mila nel 2026. Per il coraggioso professionista si prevedono pertanto festività di duro e incessante lavoro. I cittadini avezzanesi, che pure dopo tanti anni e persino dopo l’inattesa prorogatio speravano di vedere realizzate le tante promesse fatte dall’amministrazione, dovranno invece pazientemente aspettare le preziose analisi del contesto urbano, pensando che, se si fosse votato a tempo debito, almeno si sarebbero risparmiati un po’ di soldi”.