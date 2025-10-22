AVEZZANO – “Forza Italia ad Avezzano deve riaffermare la propria identità e il proprio ruolo all’interno del centrodestra, puntando su una proposta politica chiara, coerente e costruita con metodo. È questa la direzione che riteniamo più giusta e responsabile. In tal senso più volte abbiamo riaffermato questo concetto, rappresentadolo con fermezza e dignità all’interno del partito cittadino, senza essere ascoltati. Siamo, pertanto, in piena sintonia con la posizione espressa dall’assessore regionale Roberto Santangelo che ha richiamato l’intero partito alla serietà del confronto e al rispetto dei percorsi politici condivisi”.

La nota del Direttivo cittadino – a firma di Ottaviano Roselli, Antonio Ranalli, Sonia Sorgi, Francesco Quadrozzi, Antonio Di Cintio, Aldo Nardi, Giacomo Proietti, in quota Movimento Cristiano Lavoratori – conferma, ancora una volta, la spaccatura all’interno di Forza Italia sul candidato a sindaco di Avezzano, che si estende a tutta la coalizione di centrodestra, che già si presenterà divisa all’appuntamento elettorale, visto che Lega e Udc sosterranno l’uscente Gianni Di Pangrazio, civico e bipartisan.

Ma c’è di più nella nota, ovvero il chiaro sostegno all’aquilano Roberto Santangelo, assessore regionale alla Cultura e al Sociale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, che in un’intervista ad AbruzzoWeb (Qui il link) ha silurato la candidatura dell’ex questore Alessio Cesareo premendo per una figura “politica”, mentre il segretario provinciale degli azzurri, Gabriele De Angelis, continua a sostenere che sia l’uomo giusto e come altre strade non siano percorribili.

Dal Direttivo cittadino però, schierandosi con Santangelo, evidenziano: “Avezzano ha bisogno di una guida di chiara espressione politica, capace di rappresentare l’intera coalizione e di interpretare le esigenze della città con competenza, radicamento e visione. Non servono candidature premature né decisioni calate dall’alto ma un percorso unitario, trasparente e fondato sul dialogo con tutte le forze del centrodestra”.

Una nota che arriva dopo le dichiarazioni, rilasciate sempre ad AbruzzoWeb, dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, il marsicano Massimo Verrecchia che, rispondendo a Santangelo, ha tirato dritto: “cosa sia meglio per Avezzano lo devono decidere gli avezzanesi”, aggiungendo, “ci fa piacere che si stia interessando alla nostra città, auspichiamo che venga qui da noi al più presto a comprendere come sia maturata la nostra decisione sulla candidatura di Alessio Cesareo”. (Qui il link)

Non è servito l’appello di Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale dell’Aquila di Noi Moderati, che in una nota oggi ha invitato la coalizione a “dare la stessa prova di coesione e maturità politica, lavorando uniti per un progetto comune che metta al centro il futuro della città”. Scoccia, assieme a Fdi e a questo punto parte di Forza Italia, ha dato già indicazione per la candidatura dell’ex questore Cesareo.

Dalla città gli azzurri sottolineano: “Forza Italia dispone di una classe dirigente preparata e presente sul territorio e deve essere protagonista nella costruzione di una proposta amministrativa solida, credibile e aperta al contributo di tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra area politica. Il momento richiede responsabilità, coerenza e ascolto: soltanto attraverso un metodo chiaro e condiviso il centrodestra potrà presentarsi unito all’appuntamento elettorale, offrendo ai cittadini di Avezzano una visione seria e concreta per il futuro della città”.