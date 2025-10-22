VOTO AVEZZANO: SCOCCIA, “CENTRODESTRA DEVE RESTARE UNITO, SERVE CONFRONTO TAVOLO PROVINCIALE”

AVEZZANO – “Il centrodestra è una coalizione forte e credibile, che governa insieme a livello nazionale, regionale e locale. Ad Avezzano dobbiamo dare la stessa prova di coesione e maturità politica, lavorando uniti per un progetto comune che metta al centro il futuro della città”.

In vista delle prossime elezioni amministrative di Avezzano, Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale e segretario provinciale dell’Aquila di Noi Moderati, ribadisce “l’importanza di mantenere saldo il percorso unitario del centrodestra e di avviare un confronto condiviso e costruttivo per la scelta del candidato sindaco”. Scoccia assieme a Fdi e Forza Italia ha dato già indicazione per la candidatura dell’ex questore Alessio Cesareo, ma a smarcarsi sono state la Lega e l’Udc, come pure dentro Fi, l’assessore regionale al Sociale e Cultura, Roberto Santangelo.

La vicepresidente regionale ha sottolineato che, “dopo le indicazioni del tavolo politico regionale, sarà necessario riunire il tavolo provinciale e locale per proseguire il confronto sui territori e definire insieme un percorso unitario, trasparente e condiviso”.

“Il metodo deve essere quello del dialogo, del rispetto e della condivisione. Ogni decisione deve nascere da un percorso comune, capace di rafforzare l’intera coalizione,” ha aggiunto Scoccia.

Alla luce delle recenti dichiarazioni di Forza Italia, Scoccia ha inoltre evidenziato che “oggi più che mai è fondamentale riunire il tavolo provinciale per confrontarsi in modo diretto, chiarire le posizioni e individuare insieme una soluzione condivisa. Serve un candidato che unisca, che rappresenti l’intero centrodestra e che abbia una visione amministrativa seria e concreta. Noi Moderati siamo pronti a fare la nostra parte, nel segno della lealtà, della responsabilità e del buon governo,” ha concluso Scoccia.