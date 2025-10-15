VOTO AVEZZANO: SIMONELLI PASSA ALL’OPPOSIZIONE, “TORNO A CASA, IN CONDIVISIONE SCELTA DI QUAGLIERI”

L’AQUILA – “Con la trasparenza di sempre, comunico la mia decisione di proseguire il mio impegno dai banchi della minoranza, nel solco dei valori di Fratelli d’Italia, partito nel quale milito da anni, in assoluta condivisione con la decisione dell’assessore regionale Quaglieri, punto di riferimento per molti amministratori, nel riaffermare l’appartenenza al partito quale segnale di chiarezza e compattezza, che condivido pienamente. Si tratta di quella coerenza dalla quale nasce la forza di una squadra che guarda al futuro con idee solide e visione di lungo periodo”.

Con queste parole il consigliere comunale Nello Simonelli, collaboratore in giunta dell’assessore regionale Mario Quaglieri, di Fdi, ha detto addio alla maggioranza civica di Gianni Di Pangrazio. Quaglieri del resto aveva annunciato, proprio ad Abruzzoweb, di aver rotto l’alleanza con Di Pangrazio, per allinearsi al suo partito, che ha già lanciato nell’agone l’ex questore Alessio Cesareo.

“Negli ultimi anni ho avuto l’onore di rappresentare la mia città come consigliere comunale, grazie alla fiducia di tanti cittadini. In ogni iniziativa ho messo impegno, serietà e spirito di servizio, risultando il più votato della lista Avezzano Città Territorio, nella mia prima candidatura come civico di area – . Ho conosciuto da vicino le esigenze reali dei cittadini, lavorando sempre con rispetto e dedizione. In piena sintonia con il Sindaco Di Pangrazio, ma non sempre con altri consiglieri di maggioranza che, con atteggiamenti poco costruttivi, hanno progressivamente spostato verso sinistra l’equilibrio di un’amministrazione nata come civica”.

“Nel mio percorso ho promosso lezioni di educazione civica nelle scuole, istituito le Giornate dei Giovani meritevoli, voluto l’intitolazione dello Stadio del Rugby ad Angelo Trombetta e ricoperto il ruolo di Presidente della V Commissione con istituzionalità – prosegue Simonelli -. Mi sono battuto per la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, per l’istituzionalizzazione del DanteDì, ho istituito il Comitato per la Ferrovia della Marsica ed il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi. Ho ideato i Giardini Letterari, che da quattro anni animano le nostre estati. Dal 2022 ho lavorato con gli studenti per poi depositare una bozza di regolamento per la Consulta dei Giovani, e con il Credito Sportivo per una linea di finanziamento di 1.000.000€ a tasso zero per un impianto cittadino, purtroppo non raccogliendo l’adesione di diversi colleghi. Ho sostenuto il Daspo Urbano, il Controllo di Vicinato, il Protocollo Mille Occhi sulla Città e, da ultimo, una mozione sulla sicurezza urbana per un terzo turno della Polizia Locale e collaborazioni con la vigilanza privata”.

“Una coerenza che mi ha permesso e mi permette di ricoprire ruoli di responsabilità nel mondo liberale e conservatore, come Responsabile Nazionale degli Amministratori Locali e Coordinatore per l’Abruzzo di Nazione Futura, come relatore in convegni internazionali e come autore di saggi, come “Conservare la libertà – conclude Simonelli -. Difendere i valori in un mondo che cambia” (2024), inserito da Nicola Porro nella Biblioteca Liberale. Ringrazio il Sindaco, reso partecipe della mia scelta con lealtà, trasparenza e chiarezza, per il percorso compiuto assieme. Ringrazio il Presidente del Consiglio, al quale ho espresso la volontà che questa decisione venisse comunicata alla maggioranza. Le strade politiche possono divergere, ma stima personale e rispetto istituzionale non vengono meno, almeno da parte mia. Non è un cambio di direzione, ma un ritorno a casa, in una nuova fase, in un centrodestra che crede nel merito, nella libertà e nell’identità nazionale. Continuerò, quindi, a lavorare per Avezzano con coerenza, convinzione e spirito costruttivo. Con idee. Con identità. Con impegno. Con Avezzano”.