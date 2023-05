VOTO BARETE: NEO SINDACO GREGORI, “INIZIA LUNGO PERCORSO PER DARE CENTRALITA’ A TERRITORIO”

L’AQUILA – “Al termine di questa faticosa, ma entusiasmante campagna elettorale, culminata con la stupenda vittoria della mia squadra, desidero ringraziare tutti i cittadini che hanno voluto credere in me e nella lista che rappresento, facendomi diventare il primo cittadino di Barete che, seppur piccolo centro, potrà rivestire un ruolo baricentrico dell’intera alta Valle dell’Aterno”.

Questo il messaggio del neo sindaco di Barete, in provincia dell’Aquila, Claudio Gregori.

“È soprattutto quando penso alle donne e agli uomini che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale che il cuore mi si riempie di orgoglio, una squadra forte e determinata, fatta di persone oneste e leali. Non posso che essere molto soddisfatto di questo importante risultato, e per questo ringrazio tutti gli elettori e le elettrici che hanno riposto fiducia nel nostro programma e nella nostra serietà accordandoci un evidente consenso. Siamo consapevoli dell’enorme sfida che ci attende, ma nello stesso tempo certi di essere un grande gruppo unito come speriamo possa tornare ad essere la Barete che vogliamo”, prosegue Gregori.

“Nel corso della campagna elettorale ho ascoltato le esigenze e le aspettative di ogni singolo Baretano ed è emersa la volontà di abbattere questi muri divisori sorti negli anni precedenti. Inizia un lungo percorso e bisogna iniziare a lavorare da subito e a testa bassa. Sarà un lavoro lungo e difficile e non nascondiamo che ci vorrà molta pazienza, ma siamo certi che insieme riusciremo a centrare questo obiettivo, stimolando la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione alla vita sociale e politica del nostro paese”, conclude Gregori.