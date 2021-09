VOTO BELLANTE, RIFONDAZIONE: “A SOSTEGNO DI ADRIANA SCALZONE SINDACO”

BELLANTE – In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel Comune di Bellante, la Federazione Provinciale di Teramo del Partito della Rifondazione Comunista dichiara il proprio sostegno alla lista “Bellante Bene Comune” per Adriana Scalzone sindaco.

“Appoggiamo convintamente questo schieramento che rappresenta tutti i partiti e le forze politiche della sinistra, insieme con il Movimento 5 Stelle e tutte le sensibilità della società civile Bellantese che si sono sentite molto distanti dall’Istituzione locale negli ultimi cinque anni”, scrive in una nota il segretario provinciale federazione di Teramo Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Mirko De Berardinis.

2Riteniamo necessario dare il nostro supporto politico a “Bellante Bene Comune” l’unica lista che, a differenza delle altre due presenti in questa competizione elettorale, non ha all’interno candidate/i di centro-destra, compresa la Lega di Salvini. L’unico raggruppamento che può quindi rappresentare il vero cambiamento rispetto ai cinque anni passati dell’Amministrazione comunale a guida PD. Bellante Bene Comune difende gli interessi delle classi popolari e si batte per la realizzazione delle istanze della sinistra sul sociale, il lavoro, la sanità pubblica e per portare avanti un programma alternativo che metta al centro la sostenibilità ambientale, la democrazia partecipativa, le donne, i giovani”.

“Crediamo fortemente, sin dall’inizio di questo percorso politico, nella candidatura di Adriana Scalzone a Sindaco di Bellante, una compagna da sempre impegnata in politica con la passione, la preparazione e la competenza che la contraddistinguono. Adriana, 49 anni, consulente del lavoro, è madre di 3 figli e ultima di nove fratelli. Sempre molto legata e presente sul territorio è stata una dei soci fondatori della Proloco di Ripattoni. Ha rivestito il ruolo di consigliere all’Ambito Sociale Tordino e militato per diversi anni nel Partito della Rifondazione Comunista rivestendo anche il ruolo di Segretaria comunale”.

“La Federazione Provinciale di Teramo di Rifondazione Comunista invita quindi tutta la cittadinanza Bellantese a sostenere la candidatura di Adriana Scalzone a Sindaco votando per la lista ‘Bellante bene comune'”, conclude De Bernardinis.