VOTO BISEGNA: CONTE E BUCCINI FANNO PARI CON 83 VOTI, E’ BALLOTTAGGIO, ZERO VOTI A 22 LISTE

L’AQUILA – Sempre più clamorose le elezioni di Bisegna, piccolo centro in provincia dell’Aquila, salito alla ribalta delle cronache perché si sono presentati 25 candidati sindaci di altrettante liste composte quasi tutte da agenti di polizia penitenziaria, che nulla hanno a che fare con Bisegna.

Solo tre liste hanno preso voti: Cambiamenti per il comune di Bisegna di Donato Buccini, e La Rondine di Maurizio Conte, ed entrambi hanno preso 83 voti, dunque servirà il ballottaggio.

Un voto per Eliseo D’Arcangelo, di Per cambiare Bisegna, che ora con un solo misero voto, diventa in teoria l’ago della bilancia. A votare solo il 48% della popolazione su 202 abitanti.