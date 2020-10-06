VOTO CHIETI: CONFERENZA STAMPA DI STEFANO E D’ERAMO, LA DIRETTA

CHIETI – Si tiene alle ore 11:30, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano in Via Asinio Herio 41, a Chieti la conferenza stampa di analisi del voto.Interverranno il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, e il coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo. Abruzzoweb segue in diretta l’evento.
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