VOTO CHIETI: EXIT POLL, IN TESTA DI STEFANO, MA SI PROFILA BALLOTTAGGIO

CHIETI – In base agli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, su un copertura a campione dell’80%, sarebbe in testa nelle elezioni comunali di Chiieti il centrodestra con il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano,della Lega, con una percentuale comrpesa tra i 40 e il 44%

Un dato che significherebbe ballottaggio il 4 ottobre prossimo.

Segue il centrosinistra con Diego Ferrara con un range tra il 19 e il 23%.

E ancora, Bruno Iorio, sostenuto dai consiglieri comunali uscenti di Forza Italia e dall’assessore regionale Fi Mauro Febbo, con una percentuale di voti compresa tra il 17 e il 21%.

A seguire Paolo De Cesare con altrettante civiche tra il 10% e il 14%.

Fanalino di coda Luca Amicone del Movimento 5 stelle tra il 5 e il 7%.

