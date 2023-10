CASTELLALTO – “A Castellalto siamo abituati a ragionare su atti concreti e soprattutto trasparenti! Teniamo a precisare che non abbiamo perso o rinunciato ad alcun finanziamento, ma ci siamo semplicemente tenuti a debita distanza da quelle che reputavamo vane promesse elettorali e che forse oggi prendono la forma di fatti politici assai più gravi”.

È un passaggio contenuto in una nota firmata dal gruppo di maggioranza del Comune di Castellalto (Teramo) dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi a seguito delle dichiarazioni del consigliere comunale di minoranza Graziano Rampa, che hanno travolto il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali, accendendo lo scontro politico e l’indigazione delle opposizioni centrosinistra e M5S in Regione che, in vista delle elezioni in programma a marzo 2024, hanno parlato di “voto di scambio”.

A suscitare le reazioni le parole di Rampa nel corso di un Consiglio comunale: “Noi parliamo di palestra esattamente dal mese di agosto, teoricamente da quando abbiamo incontrato la consigliera regionale Cardinali e ci ha chiesto se eravamo disponibili a dargli una mano per quanto riguarda la prossima campagna elettorale che si andrà a vivere a marzo 2024. In cambio di questo ci aveva garantito un aiuto per quanto riguarda la possibilità di accedere ad un finanziamento”.

Per Cardinali, che si è rivolta al suo legale di fiducia per “tutelare in ogni sede la mia persona e la mia immagine”, si tratta di un caso “montato vergognosamente ad arte”.

Ma la polemica non si placa e oggi sul caso interviene il gruppo di maggioranza nella nota che di seguito riportiamo integralmente.

“Nel Consiglio Comunale del 27 Settembre 2023, la maggioranza del Comune di Castellalto ha approvato una variazione di bilancio, per l’accensione di un mutuo destinato al completamento della Palestra di Castelnuovo Vomano. Si tratta di un’azione concreta che abbiamo intrapreso per portare a compimento un’opera vitale sul nostro territorio in quanto si tratta di una struttura a servizio di un plesso scolastico frequentato da circa 600 alunni.

Dopo varie e ripetute interlocuzioni formali, che sono agli atti, tenute con il Ministero e con il Governo regionale, senza aver ricevuto mai risposta sulla possibilità di ricevere un finanziamento per il completamento della palestra, abbiamo deciso di contare sulle nostre forze, dato che il Comune di Castellalto può vantare un bilancio sano che consente capacità di indebitamento.

Come anticipammo nel comunicato dell’ 11 agosto scorso, abbiamo gentilmente declinato l’invito del gruppo di minoranza all’incontro con la consigliera Cardinali, dal momento che la stessa non aveva minimamente interloquito con il sottoscritto Sindaco e quindi pareva non trattarsi di una vera e propria visita istituzionale.

D’altra parte la dichiarazione del consigliere Rampa capogruppo della minoranza nella seduta di Consiglio del 27 Settembre 2023, oggi agli onori delle cronache, non fa altro che confermare, in maniera precisa e scandita, quale fosse il reale intento dell’incontro con la Consigliera regionale. Come gruppo di maggioranza abbiamo dunque, in tempi non sospetti, preso le distanze da questo comportamento politico di bassissimo livello.

A Castellalto siamo abituati a ragionare su atti concreti e soprattutto trasparenti! Teniamo a precisare che non abbiamo perso o rinunciato ad alcun finanziamento, ma ci siamo semplicemente tenuti a debita distanza da quelle che reputavamo vane promesse elettorali e che forse oggi prendono la forma di fatti politici assai più gravi. A tal proposito ci chiediamo quale sia la posizione degli altri tre consiglieri di minoranza che hanno partecipato all’incontro del 9 agosto con la consigliera regionale, dal momento che, né in consiglio la consigliera Tini che era presente, né successivamente nessuno ha rilasciato dichiarazioni, né smentito o preso le distanze dal caso in questione.

Lo chiediamo alla consigliera Rita Ettore esponente di Forza Italia Responsabile Regionale di Azzurro Donna in Abruzzo, nonché al Consigliere Gianni Di Stefano che nel consiglio precedente aveva ricordato l’incontro dicendo di esserne portavoce. Ci chiediamo come mai le ripetute richieste ufficiali formulate alla Regione non hanno ancora trovato risposta.

Forse è come ha dichiarato il consigliere Rampa, bisognava accedere ai fondi seguendo un’altra strada? Il Consigliere Rampa ha parlato di un contributo “in cambio di un aiuto per le prossime regionali”: se ha detto la verità è questo il sistema politico al quale avremmo dovuto far ricorso per ottenere i fondi? Da parte nostra, possiamo dire a testa alta che anche questa volta abbiamo scelto di lavorare con umiltà e impegno per risolvere un problema e dare risposte ai cittadini che nel 2021 ci hanno eletti: il compromesso e le azioni poco limpide non fanno parte del nostro modo di amministrare!”, conclude la nota.