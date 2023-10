“VOTO DI SCAMBIO A CASTELLALTO”: MINORANZA, “CI DISSOCIAMO DA DICHIARAZIONI RAMPA”

CASTELLALTO – “In merito alle notizie apparse sulla stampa concernenti alcune dichiarazioni rese dal consigliere Graziano Rampa durante il Consiglio comunale del 27 settembre 2023, noi consiglieri di opposizione Gianni Di Stefano, Rita Ettorre e Valentina Tini, con la massima trasparenza che ci contraddistingue, ne prendiamo le distanze manifestando il nostro totale dissenso rispetto alle dichiarazioni (meramente personali) rese dal consigliere Rampa. Siamo estranei a quanto riferito dal consigliere e ci dissociamo totalmente dalle sue affermazioni”.

Con queste parole i consiglieri di minoranza del Comune di Castellalto (Teramo) – Di Stefano, Ettorre e Tini – prendono le distanze dalle affermazioni del collega di opposizione Graziano Rampa pronunciate in sede di consiglio comunale in riferimento alla consigliera regionale della Lega Simona Cardinali alludendo al caso scoppiato sul paventato voto di scambio, con queste parole: “la consigliera regionale Cardinali e ci ha chiesto se eravamo disponibili a dargli una mano per quanto riguarda la prossima campagna elettorale che si andrà a vivere a marzo 2024. In cambio di questo ci aveva garantito un aiuto per quanto riguarda la possibilità di accedere ad un finanziamento. Non ci aveva fatto nessuna carta scritta, però ci aveva garantito che aveva la possibilità, siccome il presidente ha la possibilità di dare, prima delle votazioni, dei contentini a ciascun consigliere, il quale gestirà sul territorio i contentini per cercare di accaparrarsi… di trovare visibilità. Noi avevamo trovato questa strada, e questa strada per voi non è andata bene, però l’interessante è che l’opera si fa e la state portando avanti”, concludeva il consigliere Rampa in consiglio comunale del 27 settembre.

I consiglieri di minoranza precisano che “pur essendo d’accordo sul voto contrario alla delibera oggetto del dibattito, non ci risulta che ci siano state interlocuzioni ove sia emerso, nei modi e nei termini, di quanto dichiarato dal consigliere Rampa. Riteniamo che, probabilmente, tale atteggiamento sia scaturito in un contesto di dialettica politica, verosimilmente come conseguenza dell’acceso dibattito che si era innescato sulla inopportuna decisione di indebitare ulteriormente l’Ente. Pertanto, ci auguriamo che il consigliere Rampa possa chiarire al più presto la sua posizione attraverso una smentita di quanto dichiarato”.

“Infine, per quanto riguarda la ‘provocazione’ politica resa dal gruppo di maggioranza del Comune di Castellalto, possiamo dire a gran voce che con la stessa serenità e serietà che ci ha contraddistinto in questi due anni di opposizione, anche in questa occasione vi rispondiamo dichiarando pubblicamente le nostre posizioni a differenza Vostra che spesso e volentieri vi esimete dal rispondere alle Nostre interrogazioni durante i Consigli comunali, e quelle poche volte che lo fate, sempre a nostro modesto parere, rispondete in modo fuorviante o non esaustivo”, concludono i consiglieri Di Stefano, Ettorre e Tini.