VOTO DI SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO: DIECI ARRESTI FRA LA PROVINCIA DI SALERNO E SULMONA

SALERNO — La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito stamani l’arresto di dieci indagati nella provincia di Salerno, tra Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e a Sulmona, in provincia dell’Aquila, nell’ambito di una indagine dove si contestano in reati di voto di scambio elettorale politico mafioso, tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale.

L’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, è tra i 10 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sullo scambio politico-mafioso tra Campania ed Abruzzo. Il provvedimento è stato emesso emessa dalla sezione gip-gup del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia. Alfieri era stato già arrestato il 3 ottobre dello scorso anno nell’ambito di un’inchiesta su appalti truccati quando era al vertice della Provincia e della cittadina salernitana dimettendosi successivamente dai suoi incarichi. Successivamente aveva ottenuto i domiciliari.

Il sistema Cilento non è soltanto una fetida storia di corruzione. I nuovi arresti per mafia di Alfieri e componenti della sua amministrazione evidenziano uno scenario torbido che va anche oltre il perimetro del Cilento. E’ necessario acquisire gli atti alla Commissione Antimafia”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Segretario della Commissione Antimafia, in merito al blitz della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno in Campania e Abruzzo con dieci indagati per scambio elettorale politico mafioso.

“Abbiamo fatto bene ad istituire un apposito Comitato e bisogna andare fino in fondo ora che è saltato il coperchio con vicende gravissime che sul territorio erano note da tempo. Il Pd nazionale e locale ora cosa dice? – sottolinea – Hanno tenuto per 5 mesi sequestrati il Comune di Capaccio-Paestum e la Provincia di Salerno. Chiederò al ministro Piantedosi una scrupolosa verifica sugli atti di questi enti e di valutare rapidamente una commissione d’accesso visto che il Comune di Capaccio-Paestum è chiamato anche ad elezioni ed è stato commissariato solo da pochi giorni”.