VOTO LANCIANO: D’ERAMO E CAMPITELLI, “NESSUNA SPACCATURA INTERNA, A BREVE CANDIDATO CENTRODESTRA”

LANCIANO – “La ricostruzione che la Lega ha due visioni sulle dinamiche delle elezioni amministrative di lanciano è falsa e dunque non corrispondente alla realtà. Si tratta di ricostruzioni prive di ogni fondamento. Ogni iniziativa intrapresa fino ad oggi è assolutamente corrispondente alle volontà della segreteria comunale della Lega di Lanciano”.

Così l’assessore regionale Nicola Campitelli e il Segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo.

“In questo momento la Lega di Lanciano è impegnata nella redazione del programma elettorale e nella composizione della lista che al suo interno avrà personalità di grande spessore e qualità con la consapevolezza che l’unico avversario politico rimane ed è il centrosinistra; Inoltre la Lega di Lanciano in accordo con i suoi vertici provinciali, regionali e nazionali, continuerà a lavorare per mantenere la coesione dentro e fuori i partiti nel solco della linea politica tracciata in questi mesi. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nome del candidato sindaco che guiderà la coalizione di cdx, dopo averlo condiviso con tutti i rappresentanti locali della coalizione”, spiegano D’Eramo e Campitelli