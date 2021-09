VOTO LANCIANO, SERGIO FURIA: “RIMARREMO AL FIANCO DELLA NOSTRA GENTE”

LANCIANO – Si avvicina il giorno del voto delle elezioni amministrative e Sergio Furia, candidato sindaco a Lanciano del Movimento 5 Stelle, spiega i temi più importanti trattati nel corso della campagna elettorale e ne annuncia l’evento di chiusura: “Siamo stati e rimarremo sempre in mezzo ai cittadini, Al fianco della nostra gente. Con Lanciano e per Lanciano. In queste settimane abbiamo girato in lungo e in largo il territorio e le Contrade, parlando con centinaia di persone e raccontando il nostro programma. Presentiamo una proposta chiara, scritta fianco a fianco con cittadini e attivisti che, negli ultimi mesi, hanno lavorato insieme a noi, confrontandosi e dialogando insieme. Vogliamo incentivare la mobilità sostenibile, creare un supporto strategico alle comunità energetiche per abbattere i costi delle bollette dei lancianesi, ridurre la Tari agli esercenti che conferiscono le eccedenze alimentari. Siamo pronti a restituire alla città il decoro e la pulizia che merita, ad avvicinare la Pubblica Amministrazione alla cittadinanza con ogni strumento possibile, ad alzare il livello di sicurezza nelle nostre strade, a mitigare il rischio idrogeologico. Abbiamo proposte credibili e realizzabili, strutturate con mesi di studio e di confronto. E adesso siamo pronti a metterle in campo”.

“Il canale di dialogo diretto con il governo nazionale – prosegue ancora Furia – è ben attivo e lo abbiamo dimostrato con i fatti, incontrando le Sottosegretarie di Stato Ilaria Fontana (Transizione Ecologica) e Anna Macina (Giustizia), parlando delle istanze raccolte sul territorio per strutturare i numerosi interventi da prevedere nei prossimi anni, tra PNRR e Fondi europei”.

“Non solo, ci siamo confrontati in dibattiti pubblici insieme a Europarlamentari, Onorevoli, Senatori, Consiglieri regionali e comunali, oltre allo storico appuntamento in Piazza Plebiscito con il Presidente Giuseppe Conte. Tutto questo lavoro sulle nostre strade è la prova chiara ed evidente di come il nostro sia un programma sostenibile, che ha tutto per poter essere reso immediatamente effettivo, sfruttando uno stretto legame che abbiamo costruito nei mesi tra tutti i diversi gradi istituzionali. Siamo pronti, e con la fiducia dei cittadini lavoreremo con un solo obiettivo: rendere Lanciano una città migliore. Più bella, più attrattiva, più vivibile”.

“Abbiamo scelto così di concludere questo percorso proprio come lo abbiamo iniziato e portato avanti in questo periodo, e cioè parlando di temi concreti. Per questo venerdì 1 ottobre sarà insieme a noi la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci. L’evento, a cui prenderanno parte anche l’Onorevole Carmela Grippa e i Consiglieri regionali Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi, si terrà presso L’Uliveto degli artisti, in Contrada Santa Giusta. È necessaria la prenotazione al numero 339 8941645. Vi aspettiamo numerosi per chiudere tutti insieme questo percorso, con il futuro di Lanciano sempre al primo posto”. Conclude.