L’AQUILA – Proseguono gli incontri in vista delle elezioni amministrative in programma il 12 giugno e all’Aquila, per l’ultima settimana di campagna elettorale – eventuale ballottaggio a parte -, arriveranno altri “big” dei partiti e almeno tre ministri, a partire da lunedì, a sostegno dei candidati.

Lunedì il ministro della Salute Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo Uno, sarà all’Aquila a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane e della lista L’Aquila coraggiosa.

Speranza porterà un saluto all’assemblea territoriale di delegate, delegati, attiviste ed attivisti della CGIL della Provincia dell’Aquila all’Auditorium del Castello; a seguire, avrà un incontro con operatori del settore per ascoltare i problemi e le criticità della sanità aquilana.

Alle 18:15, è previsto un evento pubblico di sostegno alle candidate e ai candidati di L’Aquila coraggiosa nel comitato elettorale della coalizione in via XX Settembre, angolo via Sant’Agostino, alla presenza della candidata sindaca Stefania Pezzopane.

Per il ricandidato sindaco della coalizione di centrodestra Pierluigi Biondi, di FdI, sempre lunedì interverrà per Forza Italia, alle 12:30, con una conferenza stampa presso il Palazzetto dei Nobili, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Martedì 7 giugno, sempre a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con Renato Brunetta, ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese.

Venerdì invece, giorno di chiusura della campagna elettorale, arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.