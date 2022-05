L’AQUILA – Dopo il comizio di ieri sera di Matteo Salvini, che ha concluso un primo tour di esponenti nazionali e uomini di governo per sostenere i candidati consiglieri della Lega e il Centrodestra, sbarcano nella città capoluogo regionale al voto il 12 giugno prossimo, altri big nazionali del Carroccio: il 30 maggio prossimo sarà la volta dell’eurodeputato Alessandro Panza e il primo giugno del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e del vice segretario nazionale, il deputato Andrea Crippa.

“Non si fermano le visite in città di esponenti nazionali della Lega che vengono a sostenerci in questa straordinaria campagna elettorale che vede la Lega e il Centrodestra impegnati nella riconferma del sindaco, Pierluigi Biondi – spiega il coordinatore regionale abruzzese, il deputato Luigi D’Eramo – Panza, Molteni e Crippa saranno in città per ascoltare le istanze dei cittadini dando risposte precise e puntuali, senza tralasciare le nostre idee concrete per il futuro. Le attenzioni del partito dimostrano che il nostro capoluogo di regione è importante nella valutazione nazionale del voto”.

La dirigenza della Lega comunicherà a breve il programma degli esponenti che sosterranno i candidati consiglieri all’Aquila e negli altri centri al voto in Abruzzo per l’appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno.