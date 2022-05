VOTO L’AQUILA, ANTONINI (LEGA): “IMPEGNO PER CONTINUARE A RICOSTRUIRE, SQUADRA PRATICA COME ME”

L’AQUILA – “Chi mi conosce sa come lavoro, cercherò di mettere a frutto la mia esperienza soprattutto in campo sanitario. In questo senso spero di poter lavorare nel migliore dei modi e con la stessa serietà con la quale lavoro in ospedale ma vorrei dare offrire il mio contributo anche negli altri settori, perché credo che l’impegno debba essere a tutto tondo”.

Queste le parole del cardiologo dell’ospedale San Salvatore Luca Antonini, candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a L’Aquila.

Sui punti di maggiore criticità: “Noi abbiamo attraversato momenti bui, c’è stato il terremoto che ha distrutto L’Aquila e con la città anche la socialità. Quindi il compito di tutti noi è quello di rendere L’Aquila più bella e, questo mi sembra che sia stato fatto in questi ultimi cinque anni: è una città che è rinata. Però credo che si possa continuare a ricostruire anche dal punto di vista sociale, migliorare un po’ i servizi pubblici per rendere la città più idonea è più a misura d’uomo”.

E spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo con la Lega: “Forse la cosa importante è che la mia squadra, quella della Lega, è giovane e piena di voglia di fare. Mi ha colpito la praticità che rispecchia molto quella del mio lavoro che è legato a risultati che si vedono subito. Hanno idee e le vogliono realizzare, e io con loro”, conclude.