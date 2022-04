L’AQUILA – Al via la campagna elettorale per Americo Di Benedetto, candidato a sindaco dell’Aquila alle prossime Amministrative in programma il 12 giugno.

L’evento di apertura si terrà oggi dalle 17:30, all’Auditorium del Parco di Renzo Piano. AbruzzoWeb seguirà l’evento condividendo la diretta sulla pagina Facebook e sul sito.

Per visualizzare la diretta: https://fb.watch/cDSLk_DSBE/