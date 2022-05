VOTO L’AQUILA, APPELLO DE MATTEIS: “CITTA’ ASPETTA IL PRESIDENTE BERLUSCONI”

L’AQUILA – “Approfitto della presenza della senatrice Licia Ronzulli, per rivolgerle un appello: in occasione di questa campagna elettorale, L’Aquila aspetta il presidente Berlusconi, perché la città dell’Aquila vuole bene a Silvio Berlusconi“.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo di FI al Comune dell’Aquila, Giorgio de Matteis, in occasione alla presentazione dei candidati della lista di Forza Italia in corsa per le prossime elezioni amministrative del capoluogo abruzzese.

“Vogliamo ancora una volta avere l’occasione di salutarlo tutti quanti insieme – ha aggiunto De Matteis – per ricordare insieme a lui quanto è stata importante la sua presenza, il suo lavoro e l’opera che continua a portare avanti ancora oggi a vantaggio della nostra città e del nostro territorio. Lo aspettiamo perché gli vogliamo bene”.