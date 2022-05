VOTO L’AQUILA, ARCIGAY LANCIA CAMPAGNA “ARCOBALENO IN COMUNE” PER DIRITTI COMUNITA’ LGBTI+

L’AQUILA – “In occasione della tornata elettorale che tocca diversi Comuni della provincia aquilana e il capoluogo di Regione, abbiamo ideato la campagna ‘Arcobaleno in Comune’, un vero e proprio decalogo che le persone candidate sul nostro territorio potranno firmare e rispettare nel corso del loro mandato”.

Così, in una nota, il comitato Arcigay “Massimo Consoli” che “auspica la sottoscrizione di questo breve decalogo da parte di tutte le candidature affinché tutte le amministrazioni del territorio siano preparate e agiscano nel nome di valori come l’uguaglianza, l’inclusione e i diritti”.

La campagna, viene spiegato, “vuole porre l’attenzione sulla comunità LGBTI+ come parte viva e vitale del territorio, una presenza troppo spesso negata, trascurata, inascoltata”.

“La comunità LGBTI+ deve poter avere voce e rispetto in tutti i territori; ci impegniamo ogni giorno per questo – dice la presidente Patrizia Passi – Per il prossimo appuntamento elettorale però abbiamo voluto mettere nero su bianco dei punti che consideriamo essenziali. Ci auguriamo di ricevere tante adesioni e di poter finalmente portare l”Arcobaleno in Comune’. Il comitato, nello spirito apartitico che lo contraddistingue, pubblicherà tutte le adesioni ricevute sui suoi canali social una sola volta, senza prendere le parti politiche di nessuna delle candidature e senza ulteriori endorsement. Il comitato, inoltre, si impegna a monitorare il rispetto del decalogo sottoscritto nel corso di tutto il mandato”.