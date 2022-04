VOTO L’AQUILA: AZIONE CONFERMA APPOGGIO A DI BENEDETTO, IN LISTA VERINI E GLIUBICH

L’AQUILA – Azione con Calenda si organizza per le elezioni comunali dell’Aquila, e conferma quanto era già stato annunciato da settimane: l’appoggio al candidato sindaco Americo Di Benedetto, consigliere regionale di Legnini presidente e consigliere comunale de Il Passo possibile.

Nella giornata di ieri si sono riuniti, alla presenza del Coordinatore regionale di Azione Giulio Sottanelli e del Coordinatore Provinciale Gianluca Presutti, i simpatizzanti e gli iscritti aquilani di Azione che parteciperanno all’ imminente tornata per il rinnovo dell’amministrazione comunale dell’Aquila

“La lista che si sta predisponendo, avrà anche il contributo di altre componenti civiche e appartenenti all’area liberale, popolare, socialista e riformista, in una sorta di laboratorio locale che potrebbe rappresentare anche un esperimento da riproporre in futuro su altri scenari. Presenti all’incontro anche Enrico Verini e Paolo Gliubich, sicuri candidati nella lista per le elezioni comunali.

“Dopo una bella discussione tra tutti i partecipanti, è stato deciso di formare un coordinamento per affrontare al meglio la fase organizzativa della competizione comunale, al quale hanno dato adesione Enrico Verini e tutti i soggetti presenti che – prosegue la nota -, insieme a tutte le componenti presenti nella proposta, definirà tutti gli aspetti della lista in fase di ultimazione, anche aprendo la stessa a ulteriori contributi proveniente dalla rete civica aquilana che rappresenta da sempre un enorme potenziale di forza e di idee in città.

“Entro la fine del mese, sarà presente all’Aquila lo stesso Carlo Calenda che certamente contribuirà a portare entusiasmo ad una proposta nuova e in grande ascesa che si candida ad essere decisiva nei numeri e nei contenuti per la vittoria di Americo Di Benedetto il quale, anche grazie all’apporto del gruppo di Azione, può davvero aspirare a vincere la battaglia elettorale del 12 giugno”, conclude la nota.