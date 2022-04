VOTO L’AQUILA, AZIONE CRISTIANA EVANGELICA PRESENTA IL SUO PRIMO CANDIDATO CONSIGLIERE

L’AQUILA – “Siamo felici di annunciare che per la prima volta abbiamo una nostra esponente che si candida a L’Aquila come consigliera comunale nella lista di Fratelli d’Italia. Si tratta di Debora Borges Colapietro, brasiliana divenuta cittadina italiana che dal 2006 vive nella nostra provincia”.

Ad annunciarlo in una nota è il responsabile regionale e provinciale dell’associazione Azione Cristiana Evangelica, radicata in 20 regioni, 35 province, in contatto con 6.000 chiese evangeliche ed altre confessioni cristiane in Italia (cattolici, ortodossi e anglicani) e politicamente vicina al partito di Giorgia Meloni Fratelli D’Italia.

“E’ una mamma che ha lavorato sia come imprenditrice sia come dipendente ma soprattutto è una persona capace, sensibile e di fede cristiana, che per noi di Azione Cristiana Evangelica è l’aspetto più importante: siamo convinti che contribuire a portare i valori cristiani all’interno delle Istituzioni possa fare la differenza”.

“Sappiamo che la sfida è ardua per una neo candidata ma abbiamo dalla nostra tanto entusiasmo e confidiamo di raccogliere i voti di quanti si aspettano un cambiamento, non di partito ma di direzione.” prosegue la nota. “Le nostre priorità per questa città che amiamo immensamente sono la sicurezza, il lavoro, che passa dallo sviluppo economico del territorio ed il sociale”.