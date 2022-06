VOTO L’AQUILA: BARBARA TEMPESTA, “IN CAMPO PER UNA GRANDE CITTÀ VIVA ED OPEROSA”

L’AQUILA – “Votare è bellissimo, e questo del 12 Giugno per L’Aquila è un appuntamento molto importante: bisogna confermare per continuare con la Coalizione di centrodestra per rinforzare il ruolo de L’Aquila in Abruzzo ed in Italia. Mi sono candidata come consigliere comunale per contribuire in questo gravissimo momento politico alla costruzione della Grande L’Aquila. Per una città viva ed operosa, piena di iniziative politiche, sociali e culturali”.

Mostra di avere le idee chiare Barbara Tempesta, avvocato, candidata nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, che dice la sua sulla consultazione elettorale a meno ad una settimana dal voto. Barbara Tempesta è figlia del due volte sindaco dell’Aquila, Biagio.

“Lo so lo dicono tutti, ma penso che un approccio di competenza ed efficienza possa rendere migliore questo disegno strategico – continua -. L’Amministrazione Biondi in questi 5 anni ha ben operato con orgoglio e consapevolezza e quindi va sostenuta e rinforzata con tanta gente di buona volontà. Penso a mettere l’accelerazione alla ricostruzione. Penso ad un nuovo Piano Regolatore Generale”.

“Penso ad un grande Polo farmaceutico. Penso ad un grande Polo Universitario. Penso ad un grande Polo culturale. Penso ad un centro storico come centro commerciale all’aperto. Penso ad un grande Polo turistico. Penso ad una città del divertimento sano e giusto – prosegue la candidata -. Penso ad una città con tante piccole realtà industriali. Questa è la pacifica rivoluzione che dovrebbe coinvolgere tutti nello spirito dei valori di libertà, solidarietà e fratellanza”.

Secondo Barbara Tempesta, “il mondo è cambiato e la politica, quella bella, deve riflettere e formulare soluzioni concrete, elastiche, dinamiche: una città piena di forze nuove per intercettare una domanda politica viva ed insoddisfatta. So che quello indico può apparire generico, ma è un percorso che traccio e sul quale chiederò la fiducia di tutti”.