VOTO L’AQUILA: BIONDI A BAZZANO, ARAGNO E PIANOLA, “PROGETTI REALIZZATI E ALTRI IN ARRIVO”

L’AQUILA – Sesta tappa nelle piazze delle frazioni di Bazzano, Aragno e Pianola, per l’ON van di Pierluigi Biondi, ricandidato per la coalizione di centrodestra, che ha inteso “riportare la politica nelle piazze e per le strade con l’ascolto diretto dei cittadini dello sconfinato territorio aquilano, con tante peculiarità differenti, sui temi più importanti, per raccontare loro quanto in questi anni sia stata data attenzione a tutte le questioni che li riguardano, con un programma di investimenti per le frazioni pari a 120 milioni di euro, e per creare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza e i candidati consiglieri.”

LA NOTA

A Bazzano, il sindaco Biondi, nel corso dell’incontro con i cittadini, ha assicurato “il massimo sostegno per la realizzazione della nuova fontana monumentale e per la riqualificazione della piazza antistante la chiesa e grande attenzione per il percorso di recupero della chiesa di Santa Giusta” dove la stazione appaltante è il Segretariato regionale per i beni culturali”.

Per la ricostruzione privata di Bazzano sono stati erogati oltre 70milioni di euro per la ricostruzione privata, mentre quasi 400mila euro sono stati predisposti per i lavori pubblici nella frazione. In particolare, il piano di interventi dell’amministrazione prevede la realizzazione della nuova strada di collegamento tra il nucleo industriale di Bazzano, Paganica, via Paparisco e via Rodolfo Volpe, l’eliminazione del passaggio a livello ferroviario sulla S.P. 37 in via Rodolfo Volpe e la realizzazione di una viabilità alternativa con un finanziamento di oltre 60mila euro. Programmato, inoltre, il consolidamento e la rifunzionalizzazione del Centro sociale di Bazzano con risorse del Fondo complementare al pari a 150mila euro. Altre 150mila euro, invece, sono stati predisposti dall’amministrazione per la manutenzione straordinaria dei locali dell’ex scuola dell’infanzia.

Ad Aragno, in occasione dell’arrivo dell’ON van, sono stati inaugurati la nuova area giochi per bambini e il campo polivalente, di calcetto e tennis, presso il complesso sportivo del paese.

In merito agli investimenti, ad Aragno sono stati effettuati lavori pubblici per una spesa di oltre 600mila euro, per la ricostruzione privata il contributo totale è superiore a 15milioni di euro.

“Effettuati e ultimati, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria della copertura e della sistemazione esterna dell’edificio comunale, con uno stanziamento di quasi 70mila euro, la riqualificazione dell’area pic nic di Fontevecchia, con risorse comunali pari a 10mila euro, la realizzazione delle nuove pensiline delle fermate degli autobus. Nel cimitero sono state realizzate nuove nicchie per l’ossario ed è stato ultimato il rifacimento della pavimentazione di via del Quartaro. In via di realizzazione i lavori di consolidamento e di rifunzionalizzazione del Centro sociale di Aragno, con 250mila euro del Fondo complementare al Pnrr, così come è stato finanziato la progettazione per il collegamento tra Aragno e Assergi. Abbiamo cercato di riunire i destini delle frazioni e delle periferie al destino della città storica per il bene collettivo comune che non può prescindere dal territorio inteso come unicum una scelta che mi ripaga quotidianamente grazie ai cittadini che hanno apprezzato il lavoro svolto e per i quali siamo diventati credibili” ha detto Biondi che ha ribadito, nel corso del suo intervento a Pianola, l’affidabilità e la credibilità dell’amministrazione che con una squadra in cui si uniscono giovani ed esperienza si ripropone alla città per lavorare come ha fatto negli ultimi cinque anni”.

“A Pianola, per la ricostruzione privata sono stati sbloccati contributi per oltre 42milioni di euro, mentre l’importo totale predisposto per i lavori pubblici ammonta a quasi 4milioni di euro – prosegue Biondi -. Tra i lavori pubblici già conclusi, la realizzazione di una tribuna metallica di copertura a servizio del campo sportivo “S.Rocco” di Pianola, con un finanziamento di 100mila euro, la realizzazione di uno slargo nei pressi del cimitero, in via dell’Allodola, con risorse comunali di quasi 60mila euro, la manutenzione straordinaria dei Musp del Comune dell’Aquila ricadenti nella frazione, con fondi pari a 52mila euro, la sistemazione del verde pubblico attrezzato dell’area sottostante la piazza della frazione”.

“È pronto, infine il progetto esecutivo per la ricostruzione della scuola dell’infanzia e primaria di Pianola, e con 300milla euro del Fondo complementare al Pnrr si procederà alla rifunzionalizzazione dell’ex scuola della frazione, mentre altri 150mila euro sono stati impegnati per i lavori di demolizione e ricostruzione della camera mortuaria del cimitero”, conclude il sindaco e candidato.