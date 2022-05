VOTO L’AQUILA, BIONDI: “CITTA’ A MISURA DI DONNA UN POSTO MIGLIORE”

L’AQUILA – “Nel prossimo quinquennio concentreremo la nostra attenzione ancora di più nei confronti delle donne e delle mamme, che soffrono più degli uomini la frenesia di questi tempi difficili legati alla pandemia e alla crisi economica”.

È quanto ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione della presentazione della lista di Forza Italia in vista elle elezioni amministrative in programma il 12 giugno, anche alla presenza della senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati.

“In questi due anni segnati dalla pandemia – ha continuato Biondi – le donne hanno perso posizioni dal punto di vista occupazionale e retributivo e, cosa ancor più grave, spesso sono state costrette a rinunciare a cure e controlli sanitari. Come amministrazione abbiamo attuato molte iniziative per sostenere la genitorialità e le pari opportunità. Penso alla detassazione degli esercizi commerciali che prevedono un fasciatoio, ai contributi alle famiglie per far frequentare i centri estivi ai ragazzi, penso all’assegnazione di alloggi per le famiglie che hanno bisogno di cure di terapie intensive neonatali per i loro piccoli presso il nostro ospedale, gli alloggi per fornire un luogo sicuro alle donne in fuga dalle guerre e vittime di violenza o la battaglia, vinta, affinché venisse autorizzata l’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ad esercitare l’attività del Centro di procreazione medicalmente assistita all’ospedale San Salvatore”.

“Una volta si diceva – ha concluso Biondi – che se fossimo in grado di costruire una città a misura di bambino avremmo risolto ogni problema della comunità. Ebbene, io sono convinto che realizzando una città a misura di donna avremmo un posto ancora migliore”.