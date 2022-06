VOTO L’AQUILA, BIONDI: “SIAMO GLI STESSI DI 5 ANNI FA, CONTINUEREMO A DARE RISPOSTE ALLA CITTA'”

L’AQUILA – “Cinque anni fa abbiamo ribaltato il risultato di una partita che sembrava già segnata e, interpretando il sentimento profondo di questa città, siamo cresciuti, abbiamo acquisito consapevolezza, ma siamo rimasti sempre gli stessi. Non promettiamo altro che questo: continueremo a muoverci come abbiamo fatto fino ad oggi”.

Così il ricandidato sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nella sala civica di Paganica, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno.

“Sono particolarmente contento di chiudere anche questa campagna elettorale a Paganica, e non è solo un rito scaramantico che portò bene 5 anni fa, ma anche un segnale di attenzione di questa Amministrazione per tutti i territori e nella frazione più popolosa della città dell’Aquila ha sempre un sapore particolare”, ha esordito Biondi, alla guida della coalizione di centrodestra.

“Se c’è una cifra stilistica che rappresenti l’operato della nostra Amministrazione – ha osservato – è quello della passione, perché con il nostro esempio, il nostro impegno quotidiano, il nostro fare tardi la notte, abbiamo dimostrato che c’è un modo diverso di fare politica, che è fatto di impegno e confronto, la chiave di volta per amministrare con passione”.

“Sono state tante le soddisfazioni in questi ultimi 5 anni – ha aggiunto – tra queste ricordo il sorriso di una famiglia sfrattata da Teramo che abbiamo accolto all’Aquila; ricordo l’entusiasmo dei commercianti che hanno visto come abbiamo trasformato la nostra città; i giovani finalmente contenti perché qualcuno si stava occupando della loro socialità attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi; e ancora le facce dei lavoratori delle nostre partecipate, dei ragazzi che lavoravano nel nostro comune e delle 100 famiglie a cui abbiamo dato la certezza di un posto di lavoro fisso. E poi ricordo gli ultimi due anni, che sono stati faticosissimi, nel corso dei quali abbiamo dovuto ricalibrare le attività del Comune per affrontare il Covid, e comunque ci siamo riusciti facendo tutto quello che era in nostro potere, e forse anche di più”.

“Quello che chiediamo è di raccontare questa esperienza straordinaria che abbiamo vissuto. Abbiamo dato alla regione e alla nazione l’esempio di una nuova stagione politica fondata su affidabilità, credibilità e serietà. Chiediamo a tutti di impegnarci insieme, sotto un’unica bandiera, per tenere acceso il cambiamento”.