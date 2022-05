VOTO L’AQUILA, BIONDI: “DATI SONDAGGIO INCORAGGIANTI, PREMIATO LAVORO DI UNA SQUADRA UNITA E COESA”

L’AQUILA – “Sono dati incoraggianti ma che devono spingere tutti, dal sottoscritto sino alle varie componenti della coalizione e ai singoli candidati, a continuare a lavorare bene come stiamo facendo da cinque anni a questa parte”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, ricandidato alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno nel capoluogo regionale, in merito al sondaggio elettorale commissionato da Fratelli d’Italia all’istituto demoscopico Noto di Roma, sulle intenzioni di voto degli aquilani.

Per il sondaggio Biondi è dato vincente al primo turno al 51%, ma con una forbice tra il 49% e il 53%, il che significa, secondo gli esperti, alta probabilità di chiudere subito la partita. Il candidato sindaco del centrosinistra, la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane al 29,5% con una forbice tra il 27,5% e 31,5%. Il candidato della coalizione civica di espressione centrosinistra, il consigliere regionale di Legnini Presidente e comunale del Passo possibile, Americo Di Benedetto, al 18%, quindi con 11,5 punti in meno del “suo” parlamentare, con una forbice tra il 16% e 20%

“Si tratta di un’indagine che, seppur velata dalle incertezze che a volte possono nascondersi dietro i sondaggi, premia il lavoro di una squadra unita e coesa, che si presenta al cospetto degli elettori con il medesimo entusiasmo del 2017, con l’obiettivo di costruire un futuro solido per questa terra”, sottolinea il primo cittadino.

“Agli indecisi bisogna far capire l’importanza di non fermare il cambiamento in atto, il percorso virtuoso avviato, i traguardi raggiunti e quelli che rimangono da cogliere. Il 12 giugno è ancora lontano, c’è tutto il tempo per poterlo fare con i sentimenti di serenità, gioia e determinazione che il centrodestra sta esprimendo in questa campagna elettorale”.