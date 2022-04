VOTO L’AQUILA, BIONDI E L’ANEDDOTO SU D’ERAMO: “SIAMO ORGOGLIOSAMENTE DI CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Siamo orgogliosamente di centrodestra e ringrazio tutte le liste e i partiti. Abbiamo messo davanti a tutto la nostra città, siamo orogliosamente aquilani. Questo ci consentirà il 12 giugno di vincere le elezioni e continuare con il cambiamento”.

Così il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, nel corso dell’evento di apertura della campagna elettorale per la ricandidatura a sindaco al Ridotto del Teatro Comunale.

“Siamo stati autorevoli, credibili e affidabili perché siamo stati liberi. Ricordo quando si era appena insediato il Governo Conte 1, in maggioranza c’erano Lega e M5S. Luigi D’Eramo (Lega)era diventato da poco onorevole, lo chiamai e gli dissi: ‘il sottosegretario che si dovrebbe occupare di noi non si occupa per nulla di noi. Io sono costretto ad attaccarlo’. E lui mi disse: ‘Non me ne frega niente, attaccalo. Per me e per noi deve venire prima L’Aquila, rispetto ai partiti e qualsiasi appartenenza di Governo. Questa libertà ci ha consentito di essere forti e presentarci oggi”.

I quattro partiti di centrodestra e sei liste civiche saranno in campo per la prossima tornata elettorale al fianco del primo cittadino uscente: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, L’Aquila al centro, L’Aquila Futura, Progetta, Noi con l’Italia, Partito repubblicano italiano, Civici e indipendenti per Biondi sindaco.