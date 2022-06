VOTO L’AQUILA, BIONDI INCONTRA CANDIDATI LISTA FDI: “AL LAVORO PER VINCERE AL PRIMO TURNO”

L’AQUILA – La lista di Fdi serra le fila ad una decina di giorni dalle elezioni amministrative dell’Aquila del 12 giugno prossimo: i candidati del partito presieduto da Giorgia Meloni si sono ritrovati per discutere di temi e strategie per puntare alla vittoria della tornata elettorale.

Il sindaco, Pierluigi Biondi, ha partecipato all’incontro chiedendo di non lasciare nulla di intentato in questi giorni decisivi affinché l’affermazione possa giungere già dal primo turno “per poter lavorare subito dal giorno dopo le elezioni, proseguire nel lavoro intrapreso in questi cinque anni e cogliere le importanti sfide che attendono la città, a partire dal completamento dei progetti avviati e quelli da attuare con che l’amministrazione ha ottenuto dal Pnrr e dal relativo Fondo complementare per le aree colpite dal sisma”.

Ecco i candidati:

Patrizia Aguzzi, Katiuscia Biasini, Sabatino Bonanni, Debora Borges Colapietro, Maura Castellani, Emilio Chiarelli, Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Silvia D’Angelo, Raffaele detto Lele Daniele, Tiziana Del Beato, Giancarlo Della Pelle, Carlo Ferdinando de Nardis, Giulia Di Benedetto, Deborah Diglio, Mirko Giambernardini, Fabrizio Iannini, Ersilia Lancia, Loredana Lombardo, Michele Malafoglia, Maria Laura Melone, Gianluca Museo, Anna Olivieri, Claudia Pagliariccio, Margherita Paoletti, Katia Persichetti, Costanza Rossi, Donato Salvi, Leonardo Scimia, Barbara Tempesta, Gianluca Vitaliani, Livio Vittorini.