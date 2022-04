VOTO L’AQUILA, BIONDI: “‘ON’ IL VERSO GIUSTO, TIENI ACCESO IL CAMBIAMENTO”

L’AQUILA – Da “No” a “On”: e così, girando la pallina, “scegli i verso giusto”.

È il messaggio lanciato dal ricandidato sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, in un breve spot elettorale, in vista delle Amministrative in programma il 12 giugno.

Un video che sembra rispondere alle osservazioni di quanti, sui social, soprattutto dall’area del centrosinistra, hanno puntualmente evidenziato la possibilità di una doppia interpretazione, criticando non troppo velatamente una parte importante della campagna di comunicazione.

“Tieni acceso il cambiamento” è il claim – con il simbolo “On” evidenziato nel nome Biondi – scelto per accompagnare la campagna elettorale. Se nel 2017 Biondi era “il granello che rompeva il meccanismo”, oggi, a distanza di 5 anni, dopo impegno e risultati, la necessità è di rimanere in posizione ‘on’ accesi, per continuare a crescere e consolidare successi”.