VOTO L’AQUILA, BIONDI: “ORGOGLIOSAMENTE DI CENTRODESTRA, AUTOREVOLI E CREDIBILI PERCHE’ LIBERI”

L’AQUILA – “Siamo orgogliosamente di centrodestra e siamo orogliosamente aquilani. Questo ci consentirà il 12 giugno di vincere le elezioni e continuare con il cambiamento”.

Sono alcuni dei passaggi del discorso del primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, nel corso dell’evento di apertura della campagna elettorale per la ricandidatura a sindaco.

All’interno del gremito Ridotto del Teatro Comunale, cittadini ed esponenti dei quattro partiti di centrodestra e delle sei liste civiche a sostegno del ricandidato sindaco: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, L’Aquila al centro, L’Aquila Futura, Progetta, Noi con l’Italia, Partito repubblicano italiano, Civici e indipendenti per Biondi sindaco.

“Ripartiamo da dove abbiamo iniziato. Salgo su questo palco con la stessa emozione e gli stessi sentimenti di 5 anni fa, con lo stesso entusiasmo. Cinque anni fa abbiamo promesso che sarebbe stata la città di tutti, che non ci sarebbero stati privilegiati, che avremmo parlato con tutti. E così è stato”, le prime parole pronunciate sul palco.

Biondi ha ripercorso gli anni del suo mandato attraverso 4 storie, quella di Zlata, di Luigi, di Stefania e Pietrangelo. Lo ha fatto elencando quelli che sono stati i progressi e i traguardi raggiunti dalla “città dell’inclusione, della cultura, dello sviluppo”, e ringraziando quanti hanno accompagnato l’Amministrazione in questo mandato.

“Siamo stati autorevoli, credibili e affidabili perché siamo stati liberi. Ricordo quando si era appena insediato il Governo Conte 1, in maggioranza c’erano Lega e M5S. Luigi D’Eramo (Lega) era diventato da poco onorevole, lo chiamai e gli dissi: ‘il sottosegretario che si dovrebbe occupare di noi non si occupa per nulla di noi. Io sono costretto ad attaccarlo’. E lui mi disse: ‘Non me ne frega niente, attaccalo. Per me e per noi deve venire prima L’Aquila, rispetto ai partiti e qualsiasi appartenenza di Governo. Questa libertà ci ha consentito di essere forti e presentarci oggi”.

Di seguito alcuni passaggi del discorso.

“La prima storia è quella di Zlata, bimba ucraina nata all’Aquila 20 giorni fa, e il pensiero va a tutti i bambini e le famiglie accolte. Perché la nostra è una città inclusiva.

La seconda storia è quella di Luigi, 34 anni, laureato all’Università dell’Aquila. Da qualche settimana, dopo esperienze all’estero, è tornato ad insegnare all’Università dell’Aquila. Vogliamo riportare i nostri giovani all’Aquila e lo abbiamo fatto attraverso al Fondazione con l’Università e il Gssi, abbiamo messo a disposizione alloggi per 600 ragazzi meritevoli.

La terza storia è quella di Stefania, una donna di 53 anni che non ha avuto una vita facile. Il marito ha perso il lavoro, la figlia ha avuto diagnosi di autismo. Hanno dovuto lasciare il Comune in cui si trovavano, di centrosinistra, che non è stato in grado di aiutarli. Ma grazie all’aiuto dell’Associazione Abruzzo Autismo onlus, li abbiamo accolti qui all’Aquila.

Questa attenzione si rintraccia nella gestione di due ani di pandemia covid, ognuno di noi si è rimboccato le maniche. Abbiamo consegnato centinaia di pacchi alimentari alle famiglie, migliaia di consegne di farmaci a domicilio, abbiamo consentito ai ragazzi di riavere socialità nei centri estivi, siamo stati i primi in Italia a partire con la campagna di screening. All’Aquila, in pieno lockdown, per la prima volta, è risuonata la voce di un violino, per dimostratre che la città dell’Aquila più forte di qualsiasi tragedia.

L’ultima storia è quella di Pietrangelo. È un intellettuale, saggista, scrittore. Ha accettato di presiedere il Tsa. Il primo giorno, guardando lo skyline di gru ci disse che non facevano pensare al dolore, ma erano una festa di restituzione alla vita che manca a tutta Italia, L’Aquila come modello unico e di rinascita.

Avevamo promesso che sarebbe stata città di cultura e sviluppo. La cultura non è intrattenimento, ma elemento di emancipazione”.