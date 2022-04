VOTO L’AQUILA, ECCO COALIZIONE CENTRODESTRA. BIONDI: “PERSONE LIBERE, IN 5 ANNI GRANDI RISULTATI”

L’AQUILA – “In questi cinque anni quello che ci ha consentito di andare avanti e superare anche momenti difficili, è il nostro essere persone libere, che condividono la volontà comune di cambiare la città, per il bene dei cittadini, rispetto al paradigma di centro di potere chiuso in se stesso, dando una ventata di novità e libertà. In questi cinque anni ci siamo riusciti. Quando si fanno le cose per amore e con amore, non si ha paura di nulla, non ci sono limiti agli obiettivi”.

Sono le parole del sindaco di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, ricandidato del centrodestra alle elezioni comunali dell’Aquila il 12 giugno prossimo, nella conferenza stampa per la presentazione della coalizione di centrodestra a suo sostegno all’Hotel 99 cannelle a Borgo Rivera.

Il 22 aprile ci sarà il lancio ufficiale della campagna elettorale.

La coalizione è composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, L’Aquila Futura, L’Aquila al centro e Progetta, Noi con l’Italia e Partito Repubblicano Italiano.

Definito anche il nome della civica di riferimento del sindaco: Civici e indipendenti per Biondi sindaco, che raccoglie l’eredità, anche nelle forme e nei colori del simbolo, di Benvenuto presente

A dare supporto alla candidatura di Biondi sono intervenuti il presidente delle Regione, Marco Marsilio, di Fdi, l’assessore regionale, Guido Liris, Fdi, il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, della Lega, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, consigliere comanale di L’Aquila futura, il deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, , Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fdi, e ancora il senatore della Lega, Alberto Bagnai, il deputato di Forza Italia, Antonio Martino, il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore di Italia al centro, l’ex parlamentare Paolo Tancredi, segretario regionale Noi con l’Italia, l’ex assessore regionale Mimmo Srour, coordinatore regionale di Italia al centro, Rinaldo Tordiera, referente di Progetta e presidente dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, Nicola Di Federico, responsabile regionale Partito Repubblicano.

“Abbiamo vinto battaglie epocali – ha detto ancora Biondi -, cito solo la stabilizzazione dei precari, l’istituzione in città di ben tre scuole nazionali di formazione, il rifinanziamento della ricostruzione post-sisma. Lo abbiamo fatto in tempi non facili, tra crisi e pandemia”.

