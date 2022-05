VOTO L’AQUILA, BIONDI: “VICINI A VITTORIA STORICA”

L’AQUILA – “Non ci fidiamo dei sondaggi ma siamo consapevoli di essere a un passo da una vittoria storica, al primo turno”.

Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI,questa sera dal palco della Villa Comunale dove è intervenuto il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini.

“Per farlo – ha aggiunto – stiamo raccontando quanto di buono fatto in questi cinque anni e parlando di cose concrete. A partire dall’unità del centrodestra come non accade in molte altre parti d’Italia -lanciando un messaggio di portata nazionale – , in contrapposizione a un centrosinistra che si presenta agli elettori diviso e litigioso”.

“I nostri contendenti vengono da quella tradizione: una è del Pd, l’altro vi ha militato sino all’altro ieri. Noi siamo persone animate da passione per la politica, che antepongono il bene della comunità agli interessi di partito come ha fatto chi ha cercato di bloccare l’istituzione della Scuola dei Vigili del fuoco o di tagliare il contributo del governo per il riequilibrio dei conti del Bilancio comunale”.

“La nostra è una coalizione composta da gente libera, la nostra è un’amministrazione che in questi anni non è stata sfiorata neanche da uno spiffero derivante da sospetti di inchieste o vicende giudiziarie. Siamo affidabili, siamo credibili e continueremo a cambiare, in meglio, questa città come abbiamo iniziato a fare dal 2017”, ha concluso.