VOTO L’AQUILA: BOCCIA A L’AQUILA PER LANCIARE CANDIDATURA PEZZOPANE IN CENTROSINISTRA DIVISO

L’AQUILA – Tutto pronto per l’ufficializzazione della discesa in campo come candidata sindaco della coalizione democratica e progressista della deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane alle elezioni comunali dell’Aquila di domenica 5 giugno con eventuale ballottaggio il 19 giugno.

Domani alle ore 15.00 presso la sede del Partito Democratico dell’Aquila in via Paganica 3, è stata infatti convocata una conferenza stampa.

Interverranno oltre a Pezzopane, Francesco Boccia, deputato Pd e Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali, Michele Fina, segretario Regionale PD Abruzzo, Francesco Piacente, segretario Provinciale PD L’Aquila, Emanuela Di Giovambattista, segretaria Unione Comunale PD L’Aquila.

Il campo del centrosinistra si presenterà diviso, contro il centrodestra che ricandida a sindaco l’uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, con sei liste e praticamente tutti i consiglieri e assessori uscenti ricandidati.

Andrà per la sua strada infatti il consigliere regionale di Legnini presidente, e comunale di Passo Possibile Americo Di Benedetto.

Non è detto che primavera aquilana e Rifondazione comunista e Potere al Popolo aderiranno nella coalizione in appoggi a Pezzopane.

Anche il Movimento 5 stelle, sta meditando sul da farsi, dopo aver proposto come candidato unico del centrosinistra il professor Fabrizio Marinelli.