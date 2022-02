VOTO L’AQUILA: BOCCIA LANCIA CANDIDATURA PEZZOPANE. DEPUTATA, “COALIZIONE AMPIA A MIO SOSTEGNO”

L’AQUILA – “Stefania Pezzopane ha sempre messo al primo posto l’interesse della città, anche rispetto ai suoi interessi politici. Al parlamento ha sempre fatto la rappresentante a tempo pieno del suo territorio. Gli chiediamo ora di completare il lavoro, e chiediamo agli aquilani di riportare la città in Italia e in Europa, oggi chiusa in un recinto”.

Con queste parole Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Autonomie territoriali ed Enti locali, ex ministro per gli Affari regionali del secondo governo di Giuseppe Conte, ha lanciato la candidatura della deputata dem Stefania Pezzopane a sindaco dell’Aquila, contro il sindaco uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, al voto di giugno. In un quadro del campo del centrosinistra ad oggi diviso visto che andrà per la sua strada, tranne clamorosi ripensamenti, il consigliere regionale di Legnini presidente, e comunale di Passo Possibile Americo Di Benedetto, che lavora ad una coalizione moderata a e civica. E non è detto che Primavera aquilana, Rifondazione comunista e Potere al Popolo aderiranno nella coalizione in appoggio a Pezzopane. Anche il Movimento 5 stelle, sta meditando sul da farsi, dopo aver proposto come candidato unico del centrosinistra il professor Fabrizio Marinelli.

L’occasione dell’endorsement, la conferenza stampa di oggi nella sede del Partito Democratico dell’Aquila in via Paganica, a cui hanno preso parte anche Michele Fina, segretario regionale PD Abruzzo, Francesco Piacente, segretario Provinciale Pd L’Aquila, Emanuela Di Giovambattista, segretaria Unione Comunale Pd L’Aquila.

Pezzopane nel suo intervento ha detto che “abbiamo già un programma molto intenso di iniziative, e una coalizione molto ampia. Il centrosinistra è tutto intorno alla mia candidatura, e stiamo ora lavorando intorno a forze civiche che hanno bisogno di ragionare ancora per portarle con noi. Sarà un lavoro inclusivo che voglio fare in prima persona”.

Oltre al Partito democratico, a sostenere Pezzopane, c’è ad oggi Articolo uno e Sinistra italiana, che daranno vita alla lista L’Aquila coraggiosa, aperta al mondo civico, i socialisti con il segretario regionale Gianni Padovani, Demos col referente Alfonso D’Alfonso, Europa verde guidata da Antonella Sacco. Ci sarà poi una lista di amministratori cui stanno lavorando l’ex sindaco di San Demetrio né Vestini Silvano Cappelli e l’ex sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante. Non scontata l’adesione di Lelio De Santis, di Cambiare insieme-Idv, come pure di Italia Viva di Paolo Romano, tentati di andare con Di Benedetto.

Ha aggiunto Boccia, “chi si ritiene progressista deve aggregarsi a questa coalizione di campo largo, formula con cui abbiamo vinto in tante città, dove ora stiamo ben amministrando”. E l’appello va in particolare ad Americo Di Benedetto: “Si vince se siamo uniti, insieme possiamo creare i presupposti per riconquistare anche la Regione Abruzzo, i cittadini sono stanchi del centrodestra, L’Aquila è citta di cultura e universitaria, deve vivere in un contesto europeo, non possiamo consentire che resti in mano ad una destra anti europea e sovranista, quella di Pierluigi Biondi, che ha tentennamenti in questa fase anche sul ruolo della Nato, nella crisi ucraina”.

“Chi si tira fuori dai progressisti uniti e la destra, non c’è tanto spazio, qui si farebbe solo un favore a Fratelli d’Italia”, ha rafforzato il concetto Boccia. Ammonendo: “non accettiamo veti, chi si siede al tavolo deve fare proposte”.

Ha dunque affermato la deputata Pezzopane: “La presenza di Francesco Boccia qui è importante, perché fa comprendere quanto sia prioritario per il Partito democratico rilanciare L’Aquila, rafforzarla, definire ancor meglio il destino di una città capoluogo che deve essere un punto di riferimento al centro del Paese dell’Appennino. Questo è il nostro obiettivo: restituire alla città dell’Aquila e a tutto il comprensorio, il ruolo che purtroppo in questi anni ha perso. La mia è una battaglia per la città, che non può essere isolata da un contesto devo operare a sguardo alto con fierezza. Per ridare dignità alle nostre genti”.

Ad attaccare il centrodestra il segretario Fina “all’Aquila c’è un sindaco epistolare, che crede che la sua funzione sia quella di scrivere lettere al governo, per poi rivendicare quello che governo fa di buono per la città, grazie anche a l’impegno di Stefania Pezzopane. I cittadini sono però stanchi e insoddisfatti di questo sindaco, d’altra parte la vittoria di Biondi quattro anni e mezzo fa è stata l’esito di una circostanza fortuita. E poi il suo percorso è stato costellato da molti litigi e fratture. La candidatura di Stefania Pezzopane è forte, perché potrà raccontare le tante cose fatte per L’Aquila e non solo quelle che non ha fatto Biondi”.

