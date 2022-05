VOTO L’AQUILA: BORDATE GIORGI A SALVINI, “VERGOGNOSE PAROLE SU MIGRANTI CHE ARRIVANO NEI BARCONI”

L’AQUILA – “E’ vergognoso che Matteo Salvini dica queste cose in piazza davanti alla gente, è semplicemente ridicolo: per lui vanno accolte solo chi fugge dalla guerra i Ucraina, ed è quello che il movimento celestiniano sta facendo, poi ha detto che chi arriva dai barconi, ha le scarpe da ginnastica e i telefonini come se fossero dei turisti normali. No, Salvini, sono quelli che rischiano di morire in mare, pensate ai tanti bambini affogati, alle donne stuprate nei campi in Libia, altro che turisti che vengono qui fare festa. Ma mi faccia il piacere, non si dicono queste c…”

Le bordate contro il leader della Lega Salvini, per le sue parole sull’immigrazioni ieri al comizio del centrodestra alla villa comunale, arrivano nell’intervista streaming da Pierino Giorgi, responsabile del Movimento celestiniano, e coordinatore di Demos che appoggia, nella coalizione di centrosinistra, la candidata Stefania Pezzopane.

“L’Aquila non ha bisogno di questo – incalza Giorgi -. Ha bisogno di essere accogliente, così come è sempre stata, deve ricercare i valori della collettività, della fraternità, non farsi abbindolare dalle baggianate di Salvini. Per questo Demos, progetto politico radicato nel sociale, nel mondo del volontariato, nelle sensibilità interreligiose, nel contrasto alla povertà, con una lista di persone capaci e caparbie, persone che non hanno mai fatto politica di palazzo, ma tra le gente, ha deciso di sostenere con una sua lista Stefania Pezzopane, persona di grande esperienza, vicina alla povera gente, attiva nel sociale, e che può fare tanto per la città”.

LA DIRETTA