L’AQUILA – “Ho letto una dichiarazione di un deputato di Italia Viva secondo cui io non sarei credibile, qui a L’Aquila, a parlare del Pnrr, perché il sindaco non fa parte della maggioranza di governo. Un’affermazione folle. Il Pnrr è per tutti gli italiani, ci mancherebbe altro che discriminasse tra quelli ‘di governo’ e quelli di ‘non governo’. Ma siamo pazzi?”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, arrivato nel capoluogo abruzzese. Il riferimento è alle parole del deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro che in ina nota ha dichiarato: “Mi chiedo quanto sia credibile che un ministro venga a L’Aquila a raccontare sui fondi straordinari del PNRR e sulla ricostruzione, sulla riforma della PA, frutto del Governo Draghi, a sostegno di un esponente che rappresenta il partito di opposizione al governo di cui Brunetta fa parte, qualcuno glielo spieghi”.

“Io sono qui perché c’è un bravo sindaco di centrodestra, eletto prima che ci fosse il Pnrr, che sta realizzando la ricostruzione e il Piano di ripresa. È una logica che sinceramente non capisco e che è anche deviante. Per cui a D’Alessandro dico che esiste il senso della Repubblica, il senso dello Stato, il senso della collaborazione, della coesione. Io sono qui a testimoniare che il Pnrr è per tutto il Paese e che il governo lavora per tutto il Paese. E ci mancherebbe altro che noi discriminassimo i sindaci che appartengono a partiti che non fanno parte della maggioranza”.