VOTO L’AQUILA,: CALL CENTER E INTERNALIZZAZIONI, CONFERENZA NANNICINI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta della conferenza stampa del senatore Tommaso Nannicini, presidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per un incontro con la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane: al centro dell’attenzione i passaggi dell’internalizzazione del call center Inps per i circa 3.300 lavoratori italiani, di cui 500 aquilani.