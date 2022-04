VOTO L’AQUILA: CARLO CALENDA OGGI A L’AQUILA A SOSTEGNO DI AMERICO DI BENEDETTO

L’AQUILA – Il Leader di Azione Carlo Calenda torna in Abruzzo per sostenere il candidato sindaco alle prossime Amministrative a L’Aquila, Americo Di Benedetto. Calenda sarà in città già dalle 16.30 per visitare il centro storico dove incontrerà gli operatori commerciali, per capire a che punto siano ricostruzione e ripresa economica a 13 anni dal terremoto dell’aprile 2009.

Alle 18.00 il segretario nazionale di Azione sarà presso la Villa Comunale, dove terrà un punto stampa con i giornalisti e quindi un comizio all’interno dell’incontro pubblico.

“Ho voluto fortemente la presenza di Carlo Calenda a L’Aquila – dichiara il segretario regionale di Azione Giulio Sottanelli – come segnale forte di un modo nuovo e concreto di fare politica e risolvere i problemi, rispetto al vuoto assoluto in Italia ed anche a L’Aquila, nel confronto tra centrodestra e centrosinistra. Si continua a preferire la strada delle polemiche sterili, piuttosto che avanzare proposte serie per il rilancio del nostro Capoluogo di Regione, la presenza di Calenda, unita alla passione e all’entusiasmo di Di Benedetto, sono sicuro, daranno notevoli spunti di riflessione agli elettori aquilani.”

“I recenti sondaggi sul gradimento degli italiani per i vari leader politici vedono un Calenda in costante ascesa, a dimostrazione che la chiarezza d’idee paga sempre. Un modo alternativo di fare politica che ispira quotidianamente le donne e gli uomini di Azione in Abruzzo, impegnati direttamente nell’attività amministrativa dei Comuni dove sono stati eletti, o indirettamente come costante pungolo nei confronti degli amministratori nel loro territorio di riferimento.

“Su questa strada vogliamo proseguire – ribadisce Sottanelli – impegnandoci con nostre liste, anche e soprattutto in una città importante come L’Aquila, forti della fiducia del nostro leader nazionale, testimoniata dalla sua presenza domani tra i nostri amici aquilani.”