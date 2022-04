VOTO L’AQUILA, CENTRODESTRA: NOI CON L’ITALIA E PARTITO REPUBBLICANO A SOSTEGNO DI BIONDI

L’AQUILA – Noi con l’Italia e il Partito repubblicano italiano saranno al fianco del candidato sindaco Pierluigi Biondi alle prossime elezioni amministrative.

Nei giorni scorsi il primo cittadino ha incontrato il coordinatore regionale del partito presieduto dal deputato Maurizio Lupi, Paolo Tancredi, già parlamentare e consigliere regionale, e Nicola Di Federico, responsabile regionale del Pri e referente regionale di Ali, Alleanza liberaldemocratica per l’Italia.

“La coalizione di centrodestra cresce – si legge in una nota – e potrà contare sul sostegno di una forza ispirata da valori liberali, europeisti e riformisti come Noi con l’Italia e da un partito che affonda le sue radici nella storia della politica italiana come quello repubblicano e che vanta una importante tradizione. Un apporto frutto del buon governo condotto in questi cinque anni dall’amministrazione Biondi e che arricchisce l’offerta politico amministrativa che presenteremo agli aquilani in vista del voto del 12 giugno”.

“Abbiamo aderito, convintamente, al progetto di città che si sta costruendo e siamo pronti a scendere in campo con nostri candidati nella lista civica del sindaco Pierluigi Biondi”, dichiarano gli esponenti di Noi con l’Italia e del Partito repubblicano italiano.