L’AQUILA – Finora il centrosinistra aveva fatto notizia solo per liti e spaccature, soprattutto nel PD, ed indecisioni e ritardi: nel primo tavolo, serio, la coalizione allargata a tutte le sigle, civiche e non, con la novità della presenza del Movimento 5 Stelle, lancia la sfida al centrodestra del ricandidato sindaco, Pierluigi Biondi, di FdI, per riconquistare il Comune dell’Aquila alle elezioni della prossima primavera.

All’apertura delle danze sono intervenuti anche Italia Viva e Azione di Carlo Calenda. Dopo oltre tre ore e mezzo di confronto, il summit è finito intorno alle 21, è stata manifestata la volontà di andare alle elezioni uniti e compatti e con un candidato unico.

Per questo, secondo quanto trapelato da fonti interne al PD (a nessuno dei numerosi protagonisti è venuto in mente di inviare un comunicato ufficiale), l’affollato tavolo ha detto un secco no alle primarie per sbloccare la situazione del candidato sindaco attraverso un confronto serrato.

Tra dieci giorni si saprà se la mediazione avrà avuto effetti e quindi chi tra il deputato del PD Stefania Pezzopane e il consigliere regionale di Legnini Presidente, Americo di Benedetto, leader dei civici il passo possibile e già candidato sindaco nel giugno 2017, quando ha vinto nettamente al primo turno perdendo clamorosamente al ballottaggio, guiderà la coalizione. Se l’accesa contesa non si sbloccherà con le buone allora si tornerà alle primarie. Che saranno aperte a tutti, sia come candidati sia come aventi diritto al voto e che potrebbero svolgersi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

A proposito di candidati, nessuno dei papabili era presente: oltre a Pezzopane e di Benedetto, il capogruppo in consiglio comunale, Stefano Palumbo, autocandidatosi da mesi che però sembra fuori gioco. Sempre stando a quanto si è appreso, il tavolo si è dato tegole e tempi: è partito il lavoro per le candidature a consigliere, a breve saranno nominate due commissioni, elettorale e per il programma.

Tornando alle presenze, i pentastellati che all’Aquila non possono vantare su una grande tradizione, si sono presentati con le due parlamentari Valentina Corneli e Gabriela Di Girolamo, il PD ha schierato tra gli altri il presidente del partito aquilano Carlo Benedetti, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il segretario regionale, Michele Fina. Poi tra gli altri, il consigliere comunale di Italia Viva Paolo Romano, il consigliere comunale di Articolo Uno, Giustino Masciocco, il consigliere comunale di Cambiamo Insieme Lelio De Santis, il presidente de Il Passo Possibile, Fabrizio Ciccarelli, e ancora Gianni Padovani, Alfonso D’Alfonso, Enrico Verini e Franco Migliarini. (b.s.)