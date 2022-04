VOTO L’AQUILA, CIRCOLO PD PAGANICA E FRAZIONI PRESENTA I CANDIDATI

L’AQUILA – Il Circolo PD Paganica e Frazioni ha aperto ufficialmente la campagna elettorale nella zona est del Comune dell’Aquila, presentando i candidati al Consiglio comunale per le elezioni di giugno, a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.

Domenico Jovannitti, Viola Rotellini e Stefano Innocenzi, si sono presentati alla comunità degli elettori, attraverso il racconto del proprio impegno sul territorio e una breve sintesi dei punti programmatici per i paesi del circondario.

“La proposta del PD – si legge in una nota – è realmente alternativa e competente, i candidati fortemente radicati nel territorio e impegnati da anni in vari ambiti, dal sociale alla cultura all’ambiente allo sport. Sono parte integrante di un progetto politico e programmatico condiviso, portato avanti con responsabilità dal gruppo di lavoro del Circolo PD locale, convinti che i progetti migliori da trasformare in obiettivi, nascano dalla commistione delle idee e delle esperienze, dal saper intersecare la forza delle radici con la freschezza e l’innovazione di cui i giovani sono capaci”.

“È un progetto necessario ad un territorio che dell’amministrazione Biondi non può che trarre un bilancio fortemente negativo. A distanza di cinque anni infatti, i temi della campagna elettorale sono gli stessi della precedente, opere, vivibilità e servizi sono allo stesso punto o addirittura peggiorati”.

“Alla presenza della candidata Stefania Pezzopane, del capolista PD Stefano Palumbo, della segretaria dell’Unione Comunale PD Emanuela Di Giovambattista e di numerosi ospiti, fra i quali il sindaco di Barisciano Fabrizio D’Alessandro, si è intrapreso un percorso con obiettivi perseguibili, capaci di migliorare la qualità della vita dei residenti nei paesi”, conclude la nota.